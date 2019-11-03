Сотрудники МСЧ на месте пожара в городе Избербаше. Фото: страница в Instagram главы городского округа "Город Избербаш". https://www.instagram.com/glava_izberbasha/

03 ноября 2019, 18:29

Жители сгоревших в Избербаше домов размещены в гостинице

Гостиница "Океан" в Избербаше приняла погорельцев с улицы Азизова на время восстановления их домов. Жители города рассказали о последствиях пожара.

"Кавказский узел" писал, что 2 ноября жители домов на одной из улиц Избербаша были эвакуированы при пожаре. По данным МВД, в результате пожара пострадали восемь частных домов и участковый пункт полиции.

Пункт временного размещения для людей, которые остались без жилья после пожара на улице Азизова, организован в гостинице «Океан» на территории городского пляжа. О этом сообщил глава города Магомед Исаков, который сегодня проинспектировал ход работ по ликвидации последствий пожара.

"Погорельцев временно разместили в гостинице «Океан», за что большое спасибо руководству отеля. Находившийся на этой улице участковый пункт полиции перенесен в здание редакции газеты «Наш Избербаш». Также в администрации города, на четвёртом этаже, в кабинете 62, организован пункт приема граждан, пострадавших от пожара, куда люди могут подходить с имеющимся документами для получения в последующем помощи. В случае утраты документов предусмотрена возможность их скорейшего восстановления", - говорится в публикации на странице Исакова в Instagram.

На страницах глав Избербаша и МВД Дагестана очевидцы рассказывают о пожаре на улице Азизова. "Весь квартал горел, где то 10 хозяйств и полицейский участок - дверь так и не открыли, тоже горел", - написала mmedzidova515.

"Очень надеюсь на то, что будет оказана своевременная материальная помощь всем пострадавшим [...] Спасибо простым людям и полицейским, которые помогали [...] пожар не у нас возник, он перешел к нам от соседей", - написала safisa_888. 

"У меня дом сгорел, все дотла сгорело", - сообщил maestro_888kc7. "Супруги тетя осталась без дома", - отметил avtoremont_mrasul.

Исаков подтвердил, что люди в результате пожара физических увечий не получили. По словам главы Избербаша, следственные органы и сотрудники МЧС еще устанавливают причины пожара. "В дальнейшем жителям будет предоставлено время для сбора оставшегося в доме имущества, после чего будет организован разбор оставшихся завалов", - пообещал он. О денежных компенсациях погорельцам администрация Избербаша пока ничего не сообщает.

К поддержке пострадавших в результате пожара подключился благотворительный фонд "Инсан". Его сотрудники вместе с чиновниками администрации приехали сегодня осмотреть сгоревшие дома и встретились с погорельцами. "Также призываем всех неравнодушных прийти и оказать посильную помощь в разборе завала и проведении восстановительных работ", - говорится в публикации на странице фонда в Instagram.

Примечание:

"Дагестанские погорельцы получили паспорта", "Прокуратура указала на высокую опасность пожаров в школах Дагестана", "Власти отказались восстанавливать сгоревшую школу в Гениятле".

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