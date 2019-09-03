Пожар в школе в селе Гениятль. 12 февраля 2019 года. Кадр видео пресс-службы МЧС России https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201902121414-vf6o.htm

03 сентября 2019, 06:30

Власти отказались восстанавливать сгоревшую школу в Гениятле

Вместо сгоревшей зимой школу в селе Гениятль дагестанские власти запланировали построить новое здание в 2020 году. До этого времени сельские ученики вынуждены добираться на автобусе в школы соседних населенных пунктов.

Как информировал "Кавказский узел", 12 февраля пожар полностью уничтожил одноэтажное здание сельской школы в Гениятле Цунтинского района Дагестана, дети были эвакуированы. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Очевидцы рассказали, что ученики и персонал тушили огонь своими силами.

Сгоревшая школа восстановлению не подлежит. Районная администрация после пожара обратилась за помощью к властям республики, которые пообещали построить в 2020 году на 180 мест школу-интернат, сообщил 2 сентября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Цунтинского района.

По его словам, ученики ходят в школы двух соседних сел, куда их развозит автобус.

Он не уточнил расстояние до ближайших населенных пунктов, где расположены школы. По данным сервиса "Яндекс. Карты", ближайшие к селу Гениятль населенные пункты Китури и Шаитли удалены от него на расстояние свыше 200-300 метров.

Министерством образования Дагестана предложено включить в республиканскую инвестиционную программу на 2020 год строительство школы в Гениятле. Окончательное решение этого вопроса запланировано при принятии бюджета республики на следующий год, пояснили "Кавказскому узлу" в министерстве.

Примечание:

"Минобразования Дагестана поспорило с родителями учеников о поборах в школах", "Подозреваемые по делу о контрафакте в школах уволены из "Махачкалапродукта"", "Подозреваемые по делу о контрафакте в школах Дагестана отправлены под домашний арест".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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