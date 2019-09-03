Власти отказались восстанавливать сгоревшую школу в Гениятле

03 сентября 2019, 06:30

Вместо сгоревшей зимой школу в селе Гениятль дагестанские власти запланировали построить новое здание в 2020 году. До этого времени сельские ученики вынуждены добираться на автобусе в школы соседних населенных пунктов.

Как информировал "Кавказский узел", 12 февраля пожар полностью уничтожил одноэтажное здание сельской школы в Гениятле Цунтинского района Дагестана, дети были эвакуированы. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Очевидцы рассказали, что ученики и персонал тушили огонь своими силами.

Сгоревшая школа восстановлению не подлежит. Районная администрация после пожара обратилась за помощью к властям республики, которые пообещали построить в 2020 году на 180 мест школу-интернат, сообщил 2 сентября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Цунтинского района.

По его словам, ученики ходят в школы двух соседних сел, куда их развозит автобус.

Он не уточнил расстояние до ближайших населенных пунктов, где расположены школы. По данным сервиса "Яндекс. Карты", ближайшие к селу Гениятль населенные пункты Китури и Шаитли удалены от него на расстояние свыше 200-300 метров.

Министерством образования Дагестана предложено включить в республиканскую инвестиционную программу на 2020 год строительство школы в Гениятле. Окончательное решение этого вопроса запланировано при принятии бюджета республики на следующий год, пояснили "Кавказскому узлу" в министерстве.