02 ноября 2019, 23:59

Восемь домов и пункт полиции повреждены при пожаре в Дагестане

Жители домов на одной из улиц Избербаша были эвакуированы при пожаре. Пострадавших нет.

Пожар произошел сегодня в одном из частных жилых домов и перекинулся на другие строения, сообщило ГУ МЧС по Дагестану. 

Пожарные локализовали огонь, а после потушили его. В ликвидации пожара участвовали восемь пожарных, было задействовано две единицы техники, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Все жители близлежащих домов были эвакуированы, жертв и пострадавших нет. Сразу после эвакуации жителей сотрудникам полиции удалось вынести из служебных помещений всю документацию и оргтехнику", - сообщается на странице республиканского МВД в Instagram.

По данным МВД, в результате пожара пострадали восемь частных домов и участковый пункт полиции.

Ведомства не сообщают о жителях восьми сгоревших домов и о том, смогли ли остальные эвакуированные вернуться в свое жилье.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в дагестанском селе 1 ноября. Жертвами пожара стали четыре человека: двое детей погибли, еще один, а также их мать были госпитализированы.

Примечание:

"Власти назвали сроки выплат погорельцам в Тисси-Ахитли", "Прокуратура указала на высокую опасность пожаров в школах Дагестана", "Власти отказались восстанавливать сгоревшую школу в Гениятле".

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