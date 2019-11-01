Двое детей погибли при пожаре в Дагестане

01 ноября 2019, 14:08

Жертвами пожара в дагестанском селе стали четыре человека: двое детей погибли, еще один, а также их мать госпитализированы.

Пожар произошел сегодня ночью в одном из домов села Бабаюртовского района. Дом сгорел полностью, сообщило МВД по Дагестану.

"В момент пожара в доме находилась семья - женщина и ее трое детей. В результате произошедшего погибли двое детей шести и четырех лет. Мама, получившая отравление угарным газом, доставлена в медучреждение города Кизляр. Восьмилетний ребенок, который также пострадал в пожаре, с ожогами тела будет транспортирован в ожоговый центр в Махачкалу", - говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в жилом доме в Махачкале. Жертвами пожара, произошедшего 19 января, стали четыре человека: погибла девочка-подросток, три человека, в том числе ребенок, были госпитализированы. Пострадавший ребенок получил более 70 процентов ожогов тела и был доставлен спецбортом МЧС в больницу Москвы.