На месте пожара. Бабаюртовский район Дагестана, 1 ноября 2019 г. Скриншот https://www.instagram.com/p/B4UOkKPCPe3/

01 ноября 2019, 14:08

Двое детей погибли при пожаре в Дагестане

Жертвами пожара в дагестанском селе стали четыре человека: двое детей погибли, еще один, а также их мать госпитализированы.

Пожар произошел сегодня ночью в одном из домов села Бабаюртовского района. Дом сгорел полностью, сообщило МВД по Дагестану.

"В момент пожара в доме находилась семья - женщина и ее трое детей. В результате произошедшего погибли двое детей шести и четырех лет. Мама, получившая отравление угарным газом, доставлена в медучреждение города Кизляр. Восьмилетний ребенок, который также пострадал в пожаре, с ожогами тела будет транспортирован в ожоговый центр в Махачкалу", - говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в жилом доме в Махачкале. Жертвами пожара, произошедшего 19 января, стали четыре человека: погибла девочка-подросток, три человека, в том числе ребенок, были госпитализированы. Пострадавший ребенок получил более 70 процентов ожогов тела и был доставлен спецбортом МЧС в больницу Москвы.

Примечание:

"Власти назвали сроки выплат погорельцам в Тисси-Ахитли", "Прокуратура указала на высокую опасность пожаров в школах Дагестана", "Власти отказались восстанавливать сгоревшую школу в Гениятле".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 ноября 2019, 02:08

  • Огтай Гюльалыев остается в коме

    Азербайджанский правозащитник Огтай Гюльалыев, госпитализированный после аварии на пешеходном переходе, находится в коме после операции, его перевели под наблюдение в Республиканскую больницу нейрохирургии. Фонд Human Rights House Foundation призвал власти Азербайджана провести тщательное, беспристрастное и прозрачное расследование обстоятельств ДТП.

02 ноября 2019, 01:07

  • Вмешательство силовиков в конфликт ожесточило жителей Меусишы

    Строительство водопровода не приведет к отчуждению земель дагестанского села Меусиша и является единственной возможностью обеспечить водой Уркарах, утверждают районные власти. Люди не доверяют словам чиновников, а вмешательство силовиков усугубило конфликтную ситуацию.

02 ноября 2019, 00:34

01 ноября 2019, 23:59

  • 1 Пользователей соцсети возмутил отчет о ликвидации свалок в Кабардино-Балкарии

    В Кабардино-Балкарии проведена мусорная реформа и закрыты все свалки, кроме двух полигонов, отчиталось сегодня министерство природных ресурсов республики. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту числа нелегальных, заявили пользователи Instagram.

01 ноября 2019, 22:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи