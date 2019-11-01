01 ноября 2019, 14:08
Двое детей погибли при пожаре в Дагестане
Жертвами пожара в дагестанском селе стали четыре человека: двое детей погибли, еще один, а также их мать госпитализированы.
Пожар произошел сегодня ночью в одном из домов села Бабаюртовского района. Дом сгорел полностью, сообщило МВД по Дагестану.
"В момент пожара в доме находилась семья - женщина и ее трое детей. В результате произошедшего погибли двое детей шести и четырех лет. Мама, получившая отравление угарным газом, доставлена в медучреждение города Кизляр. Восьмилетний ребенок, который также пострадал в пожаре, с ожогами тела будет транспортирован в ожоговый центр в Махачкалу", - говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram.
"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в жилом доме в Махачкале. Жертвами пожара, произошедшего 19 января, стали четыре человека: погибла девочка-подросток, три человека, в том числе ребенок, были госпитализированы. Пострадавший ребенок получил более 70 процентов ожогов тела и был доставлен спецбортом МЧС в больницу Москвы.
"Власти назвали сроки выплат погорельцам в Тисси-Ахитли", "Прокуратура указала на высокую опасность пожаров в школах Дагестана", "Власти отказались восстанавливать сгоревшую школу в Гениятле".
02 ноября 2019, 02:08
-
Огтай Гюльалыев остается в коме
Азербайджанский правозащитник Огтай Гюльалыев, госпитализированный после аварии на пешеходном переходе, находится в коме после операции, его перевели под наблюдение в Республиканскую больницу нейрохирургии. Фонд Human Rights House Foundation призвал власти Азербайджана провести тщательное, беспристрастное и прозрачное расследование обстоятельств ДТП.
02 ноября 2019, 01:07
-
Вмешательство силовиков в конфликт ожесточило жителей Меусишы
Строительство водопровода не приведет к отчуждению земель дагестанского села Меусиша и является единственной возможностью обеспечить водой Уркарах, утверждают районные власти. Люди не доверяют словам чиновников, а вмешательство силовиков усугубило конфликтную ситуацию.
02 ноября 2019, 00:34
-
Азербайджанский журналист Шамистан Хазиев арестован на 30 суток
Суд в Баку признал оппозиционера Шамистана Хазиева виновным в "мелком хулиганстве". Коллеги и активисты связали арест с его оппозиционными взглядами.
01 ноября 2019, 23:59
-
1
Пользователей соцсети возмутил отчет о ликвидации свалок в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии проведена мусорная реформа и закрыты все свалки, кроме двух полигонов, отчиталось сегодня министерство природных ресурсов республики. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту числа нелегальных, заявили пользователи Instagram.
01 ноября 2019, 22:59
-
Сломанная детьми скамейка обернулась публичной выволочкой грозненцев
Префект и исламский судья в эфире государственной телекомпании раскритиковали 30 октября семейную пару из Грозного за вандализм их детей. Часть пользователей Instagram сочла это ненужным унижением. Цена, по которой муниципалитет закупает скамейки, гораздо выше рыночной, отметили горожане.
-
01 ноября 2019, 22:59
Сломанная детьми скамейка обернулась публичной выволочкой грозненцев
-
01 ноября 2019, 19:504
Ислам Кадыров провел три часа у следователя
-
01 ноября 2019, 18:061
Протестующие в Дагестане сельчане прервали акцию после столкновения с силовиками
-
01 ноября 2019, 16:113
Жители Ингушетии объявили Евкурову ультиматум о кровной мести
-
01 ноября 2019, 15:021
Акция противников Стамбульской конвенции завершилась шествием
-
01 ноября 2019, 14:26
Суд в Дагестане подтвердил арест журналиста Гаджиева
-
01 ноября 2019, 23:591
Пользователей соцсети возмутил отчет о ликвидации свалок в Кабардино-Балкарии
-
01 ноября 2019, 20:551
Ахмед Билалов освобожден из-под стражи в США
-
01 ноября 2019, 19:06
Прокуратура потребовала судить активистов за пределами Ингушетии
-
01 ноября 2019, 16:081
Андрей Уткин получил четыре года колонии за мошенничество
-
01 ноября 2019, 15:051
Отставной генерал-майор МВД задержан за заказное убийство на Ставрополье
-
01 ноября 2019, 14:55
Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта
-
01 ноября 2019, 13:401
Начальник колонии в Астраханской области обвинен в получении крупной взятки
-
01 ноября 2019, 13:11
Правозащитный центр "Мемориал" оштрафован после публикаций в Facebook
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
02 ноября 2019, 02:08
Огтай Гюльалыев остается в коме
-
02 ноября 2019, 01:07
Вмешательство силовиков в конфликт ожесточило жителей Меусишы
-
29 октября 2019, 16:34
Кадыров Ислам Вахаевич
-
24 октября 2019, 14:01
Билалов Ахмед Гаджиевич
-
19 октября 2019, 14:21
Дымовский Алексей Александрович
-
29 октября 2019, 09:17
BERG...man TbilisiВ Чечне, Дагестане, Ингушетии - вновь, самый высокий уровень безработицы в РФ. Причина? 10
-
27 октября 2019, 16:28
BERG...man Tbilisi"Если Макгрегор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет всю Россию». Или - нет? 53
-
25 октября 2019, 08:49
BERG...man TbilisiМакгрегор, дагестанцы, оскорбления, "зашквар" и - непонятная поза Москвы 100
-
21 октября 2019, 18:10
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Депортации народов Северного Кавказа в исторической памяти и политическом настоящем». Онлайн-дискуссия на КУ 31 октября 12
-
18 октября 2019, 14:03
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваНеизвестная история города Нальчика в репортажах Амура Бакиева и Алима Пшибиева
-
01 ноября 2019, 20:43МВД Ингушетии обратилось ко всем, кто подвергается домашнему насилию, сообщать в полицию
-
01 ноября 2019, 15:24Ученик г. Сочи регулярно получает травмы в школе
-
01 ноября 2019, 07:59В Ленинкенте отсутствуют карманы для остановки автобусов
-
30 октября 2019, 21:07В посёлке "Ветеранов" города Хасавюрт уже 3 день нет подачи газа
-
30 октября 2019, 11:59В районах Хасавюрта не регистрируют постройки, не проводят коммуникации
-
30 октября 2019, 15:0536
Геноцид армян в Османской империи
-
29 октября 2019, 21:49
Осетино-ингушский конфликт 1992 года
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
28 октября 2019, 14:45
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в сентябре 2019 года по данным Кавказского Узла
-
24 октября 2019, 22:26
В сентябре 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали пять человек