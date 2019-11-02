Посольство России раскритиковало армянские СМИ за кампанию против базы в Гюмри

02 ноября 2019, 09:03

Публикации против размещения в Армении российского воинского контингента угрожают отношениям двух стран, заявило посольство России. В Армении нет ни политических сил, ни медиа, которые целенаправленно выступали бы за разрыв с Москвой, считают армянские журналисты.

Российское диппредставительство недовольно тем, что в армянских СМИ появляются публикации, идущие вразрез с "четкой позицией руководства Армении". В ходе визита в Армению министра обороны России Сергея Шойгу 29 октября премьер-министр Никол Пашинян "в очередной раз подчеркнул, что рассматривает размещение российского воинского контингента и пограничников РФ на территории Армении в качестве стратегического сдерживающего фактора в Закавказье и символа многовековой армяно-российской дружбы", отмечается в заявлении посольства.

Никол Пашинян заявил на встрече, что армяно-российское сотрудничество в сфере обороны способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе, говорится в публикации от 29 октября на сайте премьер-министра Армении. Сергей Шойгу, в свою очередь, указал на дружеское отношение местных жителей к личному составу 102-й российской военной базы,сообщило в тот же день на своем сайте Минобороны Армении. Ведомство отметило, что по итогам визита была подписана программа сотрудничества между министерствами обороны России и Армении на 2020 год.

"Ряд неправительственных организаций, используя «прикормленные» средств массовой информации, пытаются внести раскол в российско-армянские отношения. <...> почему проблемы российско-армянских отношений обсуждают не россияне и армяне, а финансируемые Западом НПО и СМИ? Какую цель преследуют авторы многочисленных «независимых» исследований о пагубных последствиях размещения российского контингента в республике <...>?" - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице посольства России в Facebook 31 октября.

Размещение в Армении российских войск, которые дислоцируются на 102-й базе в Гюмри, вызывает споры. Так, в январе убийство жительницы Гюмри Джульетты Гукасян, в котором был заподозрен российский военный, спровоцировало проведение акции с лозунгом "Русская армия - вон из Армении!" Параллельно прошла контракция, участники которой заявили, что российские военные защищают Армению от потенциальной турецкой агрессии. На "Кавказском узле" размещена справка о 102-й российской военной базе, а также подборка инцидентов с участием российских военнослужащих в Армении "Гюмри: как российская база губила местных жителей".

Пресс-секретарь российского посольства в Армении Александр Гучков не уточнил, о каких именно публикациях и каких неправительственных организациях идет речь в заявлении. "Заметили тенденцию попытки внесения раскола в армяно-российские отношения, поэтому решили прокомментировать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналисты не видят угрозы российско-армянским отношениям

В Армении нет ни политических сил, ни медиа, которые целенаправленно выступали бы за разрыв с Россией, считает редактор русской версии сайта Lragir, политобозреватель Наира Айрумян. "Многие призывают отказаться от вассальных отношений с Россией, пересмотреть армяно-российские договоры, в которых российская сторона явно в роли диктующего, и выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения. Эти требования зачастую и называются «антироссийской позицией»", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Айрумян, антироссийские настроения подогревают недружественные действия самой российской стороны - в частности, поставку вооружений Азербайджану. "Всплески антироссийских настроений были и после трагических инцидентов на российской базе в Гюмри, когда жертвами произвола или халатности российских солдат становились граждане Армении. Недовольство вызывали не столько сами инциденты, сколько порой высокомерное отношение российских чиновников, отказ выдать преступника армянскому суду и другие нелицеприятные действия", - указала Наира Айрумян.

Антироссийской кампании в армянских СМИ нет, заявил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор сайта Центра медиаинициатив Гегам Варданян. "Резких антироссийских проявлений в СМИ с постоянной и большой аудиторией я не видел", - констатировал он.

Российскому посольству стоило пояснить, о каких "антироссийских" исследованиях идет речь, чтобы предметно обсуждать их с теми, кто их проводил, считает руководитель исследовательского центра "Регион" Лаура Багдасарян. "Может, во имя армяно-российских отношений, о чем так четко написано в пресс-релизе, стоит побольше общаться именно с этими авторами исследований и с этими НПО, с представителями, как сформулировано, "прикормленных" СМИ?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Багдасарян, опубликованные на ее странице в Facebook 1 ноября.

Прежде российское посольство не делало подобных публичных заявлений с критикой армянских СМИ, отметил журналист Айк Халатян. Критика армяно-российских отношений в СМИ ведется, но ей объективно способствует продажа наступательного оружия Азербайджану и проблемы с дисциплиной на военной базе в Гюмри, которые не раз приводили к трагическим случаям, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян сомневается, что можно внести раскол в армяно-российские отношения, поскольку, как он отметил, эти отношения строятся на базе общих интересов. Большая часть общества всегда будет за сохранение того уровня отношений с Россией, которые есть сейчас, если при этом соблюдаются принципы национального суверенитета, сказал Навасардян корреспонденту "Кавказского узла". Он считает, что резко негативная реакция на любую критику российской стороны - это "имперские проявления".