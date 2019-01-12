Участники акции зажгли свечи в память об убитых в Гюмри. 12.01.19 г. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

12 января 2019, 17:56

Военные проигнорировали акцию протеста в Гюмри

Представители военной базы в Гюмри не вышли к участникам акции, требовавшим вывода российских войск из Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Армении собрались перед российской военной базой в Гюмри в четвертую годовщину убийства семьи Аветисян. Они потребовали вывода российских войск из страны.

12 января 2015 года были убиты семь членов семьи Аветисян. Виновным признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские правоохранители.

Всего на акции собрались около 30 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" ее организаторы - Европейская партия Армении. Другие активисты, выступавшие за присутствие в Армении российской военной базы, провели сегодня свою акцию. Они пришли к воротам базы раньше, но, не дождавшись участников контракции, высказали свою позицию дежурившим там полицейским и ушли.

Противники российской военной базы растянули транспарант "Русская армия - вон из Армении!" и держали в руках фотографии погибших членов семьи Аветисян, а также фотографию Джульетты Гукасян, умершей после избиения в декабре 2018 года. В руках у активистов также были зажженные свечи в память об умерших, передает корреспондент "Кавказского узла". 

Организаторы мероприятия отметили, что акция, в основном, "молчаливая", - "в знак уважения к памяти погибшим". Глава Европейской партии Армении, кинорежиссер Тигран Хзмалян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня не было цели привлечь к акции много людей.

Акция против 102-ой российской военной базы завершилась без инцидентов. На место ее проведения прибыл глава полиции Ширакской области Армении Севан Кочарян. По данным полиции, перед разными воинскими частями с раннего утра дежурили по 20-30 полицейских. С военной базы к активистам никто не вышел. 

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована подборка постов "Трагедия в Гюмри глазами блогеров "Кавказского узла" и статья о российской военной базе, где нес службу Пермяков. Материалы, связанные с громким преступлением, "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Расстрел семьи в Гюмри".

Примечание:

"Пермяков будет передан России, заявили армянские эксперты", "Армянские депутаты призвали усилить контроль над 102-й базой", "Армянские адвокаты заявили о выборочном подходе российской стороны к делу Пермякова".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 января 2019, 19:15

12 января 2019, 18:30

12 января 2019, 17:56

12 января 2019, 17:26

12 января 2019, 16:38

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы

Инфографика

Все справки