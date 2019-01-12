Военные проигнорировали акцию протеста в Гюмри

12 января 2019, 17:56

Представители военной базы в Гюмри не вышли к участникам акции, требовавшим вывода российских войск из Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Армении собрались перед российской военной базой в Гюмри в четвертую годовщину убийства семьи Аветисян. Они потребовали вывода российских войск из страны.

12 января 2015 года были убиты семь членов семьи Аветисян. Виновным признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские правоохранители.

Всего на акции собрались около 30 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" ее организаторы - Европейская партия Армении. Другие активисты, выступавшие за присутствие в Армении российской военной базы, провели сегодня свою акцию. Они пришли к воротам базы раньше, но, не дождавшись участников контракции, высказали свою позицию дежурившим там полицейским и ушли.

Противники российской военной базы растянули транспарант "Русская армия - вон из Армении!" и держали в руках фотографии погибших членов семьи Аветисян, а также фотографию Джульетты Гукасян, умершей после избиения в декабре 2018 года. В руках у активистов также были зажженные свечи в память об умерших, передает корреспондент "Кавказского узла".

Организаторы мероприятия отметили, что акция, в основном, "молчаливая", - "в знак уважения к памяти погибшим". Глава Европейской партии Армении, кинорежиссер Тигран Хзмалян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня не было цели привлечь к акции много людей.

Акция против 102-ой российской военной базы завершилась без инцидентов. На место ее проведения прибыл глава полиции Ширакской области Армении Севан Кочарян. По данным полиции, перед разными воинскими частями с раннего утра дежурили по 20-30 полицейских. С военной базы к активистам никто не вышел.

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована подборка постов "Трагедия в Гюмри глазами блогеров "Кавказского узла" и статья о российской военной базе, где нес службу Пермяков. Материалы, связанные с громким преступлением, "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Расстрел семьи в Гюмри".