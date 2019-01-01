Дочь убитой в Гюмри потребовала раскрыть детали расследования

01 января 2019, 12:39

Спустя почти месяц после убийства жительницы Гюмри Джульетты Гукасян родственники ничего не знают о мотивах преступления и расследовании, рассказала дочь погибшей Асмик Гукасян. По ее мнению, задержанный российский военный должен быть передан армянской стороне.

Как писал "Кавказский узел", 57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян была избита в ночь на 3 декабря 2018 года и скончалась в больнице. После убийства был задержан российский военнослужащий, ему грозит до 10 лет заключения. Армянская сторона передала обвиняемого российской, он находится под арестом на 102-й базе.

Генпрокуратура Армении объяснила передачу обвиняемого российской стороне необходимостью следовать законам России и двусторонним соглашением о 102-й военной базе в Гюмри. Армянская оппозиция заявила, что содержание обвиняемого на территории российской военной базы означает примат российских законов на территории Армении.

Защита потерпевшей пока не получила материалы уголовного дела, рассказал руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской инициативы Артур Сакунц, представляющий интересы дочери Джульетты Гукасян.

"Мы официально обратились к главной прокуратуре Армении с просьбой предоставить нам материалы уголовного дела по факту убийства 57-летней Джульетты Гукасян. Около двух недель назад было обращение, но материалов мы так и не получили. Чтобы комментировать детали дела, нам надо ознакомиться с материалами, которых, к сожалению, у нас пока нет", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Артур Сакунц.

Правозащитник отметил, что ему до сих пор не известно даже имя задержанного военнослужащего. "Никаких материалов, которые должны быть доступны представителям потерпевшей стороны, мы не можем получить. Не знаем даже имени и фамилии военного. Решение о его аресте принимал армянский суд, поэтому он должен быть в СИЗО, а не на российской военной базе", - сказал Сакунц.

Дочь убитой недовольна действиями армянских силовиков

Дочь погибшей Асмик Гукасян рассказала, что не получила информацию о расследовании от полиции, Следственного комитета или прокуратуры. "Я вообще не знаю, что они делают. Я хочу знать имя, фамилию, звание российского военнослужащего. Я имею право знать, кто именно обвиняется в убийстве моей матери? Я недовольна тем, как работают правоохранительные органы. Требую, чтобы следователи сообщили мне хоть какую-то информацию", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Асмик Гукасян.

По ее мнению, если бы обвиняемый находился у армянской стороны, информации о деле могло быть больше. "Не знаем, есть ли у наших следователей доступ к нему. Если бы он был у армянской стороны, мне бы давно сообщили все подробности. Надо его передать нашей прокуратуре. Может, в таком случае я смогу узнать причины убийства. Я требую очной ставки с ним. Мне хочется посмотреть ему в глаза и спросить, почему он лишил меня матери", - посетовала женщина.

По ее словам, Джульетта Гукасян была основной кормилицей для своей дочери и матери-инвалида.

"Мама работала дворником уже 5 лет. До этого не имела постоянной работы, но всегда находила подработку. Семейный бюджет в основном пополняла она. Кормила меня и свою 82-летнюю мать, прикованную к кровати. После кончины матери я и бабушка остались одни. Я не могу не работать, но и бабушку одну оставлять нельзя. Приходится просить соседей присматривать за ней, пока я работаю", - рассказала Асмик Гукасян.

Сейчас семья может оплачивать только коммунальные услуги, уточнила Гукасян. "Я получаю 58 тысяч драмов [около 120 долларов], а бабушка моя получает пенсию и соцпомощь - 50 тысяч драмов [около 103 долларов]. На мою зарплату мы платим за газ, свет, а на пенсию бабушки покупаем ей лекарства. У нас еще есть долги в банке. После смерти матери не знаем, как будем жить", - отметила она.

После убийства Аветисянов инцидентов с участием российских военных в Гюмри стало меньше

Жительница района "8-й городок", где в основном проживает офицерский состав российской военной базы, на условиях анонимности рассказала, что за последние годы поведение военнослужащих изменилось в лучшую сторону.

"Раньше было много драк, потасовок, особенно во время праздников, когда они выпивали. К нам, армянским жителям района, они относились хорошо, но после нескольких рюмок адекватное поведение исчезало", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Изменения в поведении российских военных жительница Гюмри связала с убийством семьи Аветисянов.

12 января 2015 года были убиты семь членов семьи Аветисянов. Виновным признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские правоохранители.

"После [задержания] Пермякова поведение всех представителей базы кардинальным образом изменилось. Во-первых, за ними был жесткий контроль, каждый подъезд проверялся после 9 вечера, и если где-то бывали шумные посиделки, то сразу все прекращалось. У нас в Гюмри даже появилась военная полиция России. Их очень часто можно увидеть в нашем районе", - рассказала жительница Гюмри.

Отметим, что с 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей".