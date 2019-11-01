Ахмед Билалов. Фото: скриншот видео канала Большой Кавказ, https://www.youtube.com/watch?v=-58Doe_EJEw

01 ноября 2019, 20:55

Ахмед Билалов освобожден из-под стражи в США

Миграционная служба США отпустила под залог бывшего главу "Курортов Северного Кавказа" Ахмеда Билалова, готовится рассмотрение судом вопроса о его выдворении из страны.

Как писал "Кавказский узел", Ахмеда Билалова задержали в собственном доме во Флориде 22 октября за нарушение иммиграционного режима. По данным американской миграционной и таможенной службы, Билалов приехал в США в мае 2016 года не в качестве иммигранта и не выехал вовремя, как того требуют правила.

Ахмед Билалов отпущен под залог, сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря иммиграционной службы США Брайан Кокс. "Он был освобожден из заключения в миграционной службе вчера после внесения залога и остается в процессе выдворения через суд", - процитировало сегодня Кокса РИА "Новости".

Бизнесмен находится у себя дома, рассказал знакомый Билалова. По его словам, бизнесмен дал исчерпывающие ответы на все вопросы американских властей и в ближайшее время оформит все необходимые документы, чтобы остаться в США, информировали сегодня "Ведомости".

До февраля 2013 года уроженец Дагестана Ахмед Билалов возглавлял ОАО "Курорты Северного Кавказа" и был вице-президентом Олимпийского комитета. Владимир Путин потребовал уволить его со всех должностей в связи со срывом графика строительства олимпийских объектов. В апреле 2013 года Билалов был заподозрен в злоупотреблении полномочиями. Уголовному преследованию подвергся и его брат, руководитель ОАО "Красная Поляна", говорится в биографической справке об Ахмеде Билалове, подготовленной "Кавказским узлом".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликована справка "ОАО "Курорты Северного Кавказа".

Примечание:

"Чиновники Дагестана заподозрены в хищении 2 миллионов соцвыплат", "Прокурор задержан в Дагестане по делу о многомиллионной взятке", "Полицейский в Дагестане обвинен в получении взятки".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 ноября 2019, 02:08

  • Огтай Гюльалыев остается в коме

    Азербайджанский правозащитник Огтай Гюльалыев, госпитализированный после аварии на пешеходном переходе, находится в коме после операции, его перевели под наблюдение в Республиканскую больницу нейрохирургии. Фонд Human Rights House Foundation призвал власти Азербайджана провести тщательное, беспристрастное и прозрачное расследование обстоятельств ДТП.

02 ноября 2019, 01:07

  • Вмешательство силовиков в конфликт ожесточило жителей Меусишы

    Строительство водопровода не приведет к отчуждению земель дагестанского села Меусиша и является единственной возможностью обеспечить водой Уркарах, утверждают районные власти. Люди не доверяют словам чиновников, а вмешательство силовиков усугубило конфликтную ситуацию.

02 ноября 2019, 00:34

01 ноября 2019, 23:59

  • 1 Пользователей соцсети возмутил отчет о ликвидации свалок в Кабардино-Балкарии

    В Кабардино-Балкарии проведена мусорная реформа и закрыты все свалки, кроме двух полигонов, отчиталось сегодня министерство природных ресурсов республики. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту числа нелегальных, заявили пользователи Instagram.

01 ноября 2019, 22:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи