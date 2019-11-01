Ахмед Билалов освобожден из-под стражи в США

01 ноября 2019, 20:55

Миграционная служба США отпустила под залог бывшего главу "Курортов Северного Кавказа" Ахмеда Билалова, готовится рассмотрение судом вопроса о его выдворении из страны.

Как писал "Кавказский узел", Ахмеда Билалова задержали в собственном доме во Флориде 22 октября за нарушение иммиграционного режима. По данным американской миграционной и таможенной службы, Билалов приехал в США в мае 2016 года не в качестве иммигранта и не выехал вовремя, как того требуют правила.

Ахмед Билалов отпущен под залог, сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря иммиграционной службы США Брайан Кокс. "Он был освобожден из заключения в миграционной службе вчера после внесения залога и остается в процессе выдворения через суд", - процитировало сегодня Кокса РИА "Новости".

Бизнесмен находится у себя дома, рассказал знакомый Билалова. По его словам, бизнесмен дал исчерпывающие ответы на все вопросы американских властей и в ближайшее время оформит все необходимые документы, чтобы остаться в США, информировали сегодня "Ведомости".

До февраля 2013 года уроженец Дагестана Ахмед Билалов возглавлял ОАО "Курорты Северного Кавказа" и был вице-президентом Олимпийского комитета. Владимир Путин потребовал уволить его со всех должностей в связи со срывом графика строительства олимпийских объектов. В апреле 2013 года Билалов был заподозрен в злоупотреблении полномочиями. Уголовному преследованию подвергся и его брат, руководитель ОАО "Красная Поляна", говорится в биографической справке об Ахмеде Билалове, подготовленной "Кавказским узлом".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликована справка "ОАО "Курорты Северного Кавказа".