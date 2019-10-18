Кадровая политика прежних глав усложнила Бабушкину подбор министров

18 октября 2019, 21:12

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин столкнулся с дефицитом опытных и квалифицированных местных чиновников из-за семейно-клановой кадровой политики, сложившейся в регионе. Он вынужден основательно подбирать кандидатов на посты в правительстве и искать новых специалистов в других регионах, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как информировал "Кавказский узел", губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин не уложился в двухнедельный срок, отведенный на формирование правительства региона. Прокуратура предложила удалить это ограничение по срокам из закона - по мнению ведомства, "временной ценз препятствует качественному подбору кандидатур".

8 сентября врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин получил 75,64% голосов избирателей на выборах главы региона. 17 сентября он вступил в должность. Согласно статье 6 закона Астраханской области "О правительстве Астраханской области", глава региона должен предложить на согласование областной думе кандидатуры членов правительства не позднее, чем через две недели после вступления в должность.

Политика предыдущих руководителей Астраханской области создала в регионе дефицит опытных управленческих кадров, и в этом состоит ключевая проблема формирования правительства, считает политический обозреватель, член Каспийского экспертного клуба Александр Васильев.

"На протяжении нескольких последних десятилетий на должности с более высокой зарплатой, - а это, естественно, руководящие должности, - отбор осуществлялся преимущественно по семейному и клановому принципам. Просто способные и добросовестные люди с трудом находили место в иерархии. Но это еще полбеды. Хуже, что в последние лет пять, и особенно последние два года, люди выдавливались с рабочих мест. Некоторых травили, на особо неугодных писались подметные письма и заводились уголовные дела. В результате многие уехали из Астрахани, другие ошельмованы, третьи просто боятся разделить судьбу предшественников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адекватный руководитель всегда сомневается в людях, которые стремятся быть поближе к власти, отметил Васильев. "А тех, кто способен к руководящей работе и не крутится поближе к власти, не так легко найти, на это нужно время. Региональная элита, погрязшая во внутренних конфликтах, заслужила дисквалификацию, но если Бабушкин выберет именно путь дисквалификации элиты, то людей на ключевые посты ему понадобится много, несколько десятков", - пояснил он.

Работа в правительстве требует специфического опыта, и это дополнительно сужает главе региона выбор кандидатов. "Нельзя взять преподавателя вуза, даже с докторской степенью по экономике, и назначить его министром экономики - он тут же завалится на требуемых законом управленческих процедурах. То есть, нужен опыт работы во власти, - а ко власти, как уже было сказано, в последние годы способные и добросовестные не допускались", - заявил политический обозреватель.

Васильев положительно оценил назначение министром здравоохранения Федора Орлова - уважаемого в регионе специалиста, который при прежнем руководстве области понижен с должности главврача одной из больниц до должности заместителя главврача поликлиники. Опыт работы на госслужбе и достаточно хорошую репутацию имеет и бывший глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов, уволившийся в начале октября, полагает он.

"Ожидаем новую структуру правительства. Возможно, она будет существенно отличаться от предыдущей, которая нередко [расширялась] из клановых же интересов. Возможно, новая структура потребует внесения изменений в Устав области", - заключил Александр Васильев.

Серенко: Бабушкину стоит учесть опыт Волгоградской области и Калмыкии

В таких условиях Игорю Бабушкину сложно обойтись без "варягов", но нужно соблюсти баланс, отмечает политолог, координатор "Клуба экспертов Нижнего Поволжья" Андрей Серенко.

"Игорь Бабушкин впервые стал губернатором, да еще и в незнакомой ему области. Естественно, он пытается уже в самом начале своей работы сформировать максимально адекватное в его понимании правительство региона, в котором бы сочетались профессионализм чиновников и доверие к ним со стороны губернатора. Очевидно, что решение этой проблемы со стопроцентной эффективностью невозможно, потому что не бывает идеальных чиновников. Бабушкину наверняка придется уже в 2020 году менять каких-то министров или глав отраслевых управленческих структур, и тем не менее он явно настраивается на серьезные отношения с будущим областным правительством. Отсюда такой основательный подход к выбору", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Серенко, мнение о качестве местных кадров Бабушкин уже успел составить. "Скорее всего, Бабушкин изберет модель правительства, в котором будут работать как местные кадры, так и специалисты из других регионов, прежде всего Москвы. Думаю, он не пойдет по пути соседней Калмыкии: там все ключевые руководящие посты заняли "варяги", что спровоцировало массовое недовольство местного населения. Скорее, Бабушкину будет ближе волгоградский стиль управления: ставка делается на местные кадры, проверенные в реальном деле, а несколько иногородних специалистов в команде волгоградского губернатора по сути уже стали своими. Возможно, Бабушкину придется взять на работу побольше иногородних чиновников, чем [губернатору Волгоградской области], но астраханская областная администрация точно не должна напоминать сегодняшнюю команду калмыцкого главы Бату Хасикова, которая уверенно движется к управленческому кризису", - рассуждает политолог.

Бабушкин может или поставить во главе правительства местного чиновника, усилив его несколькими вице-премьерами-"варягами", или наоборот - предложить иногороднего специалиста на пост премьера, чтобы его заместителями стали "идущие на вырост местные кадры".

"Окончательный выбор аппаратной схемы будет зависеть от того, какие именно цели поставит перед руководством правительства губернатор: форсированное достижение первого позитивного результата любой ценой, или же "работа вдолгую" - выращивание новой управленческой элиты, которая должна будет через пять-семь лет сменить нынешнюю региональную элиту в ключевых сферах управления и контроля", - резюмировал Серенко.

Кадровым резервом для Бабушкина должны быть местные отделения оппозиционных партий, считает депутат Астраханской облдумы от ЛДПР Петр Кириллов. Он провел сегодня у администрации губернатора одиночный пикет с плакатом "Хватит монополии ЕР! Дайте астраханцам народное многопартийное правительство!".

"Я не думаю, что формирование правительства затянется на долгие месяцы. Наверное, решение будет в конце октября, в ближайшие недели. Говорить о каком-то дефиците кадров в Астраханской области, я думаю, не совсем [правильно]. Всегда есть профессиональные кадры, которые соответствуют всем требованиям и по квалификации, и по опыту работы, и по образованию. Возможно, администрация президента не согласовывает (кандидатуры), плюс в свете последних событий, арестов, как я слышал, многие боятся идти на исполнительные должности - многие из них по сути, "расстрельные". И, кстати, непонятна судьба конкурса "Губернаторский резерв": что это было, предвыборная пиар-акция, получается? С такой помпой это все провели, отобрали 50 человек, неужели из них некого выбрать тоже? А на проведение конкурса выделялись деньги", - недоумевает Кириллов.