Жильцы аварийного общежития проводят пикеты у здания Астраханского областного суда. 25 сентября 2019 г. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

25 сентября 2019, 15:07

Жильцы астраханского общежития добились поддержки суда в тяжбе с мэрией

Суд поддержал сегодня апелляцию астраханцев, которые считают, что мэрия не должна была признавать их общежитие пригодным для проживания. Перед заседанием семь активистов провели серию одиночных пикетов, потребовав встречи с губернатором.

Как писал "Кавказский узел", жильцы аварийного общежития на 1-й Перевозной улице неоднократно протестовали против возвращения в свои комнаты после ремонта здания, которое, по их мнению, осталось аварийным. Так, 16 сентября две астраханки провели одиночные пикеты у здания областной прокуратуры. Прохожие и водители проезжавших мимо машин с одобрением отнеслись к акции.

Городские власти требуют возвращения людей в общежитие с начала 2018 года. После ремонта подвал общежития заполнен водой, первый этаж покрылся плесенью, а в стенах видны трещины, указали протестующие, которые настаивают, чтобы их переселили в безопасное жилье. 24 июня Ленинский райсуд Астрахани встал на сторону мэрии, но областной суд, куда подали апелляцию протестующие, потребовал от представителей властей обосновать свою позицию.

Астраханский областной суд встал сегодня на сторону жильцов и поддержал их апелляцию, передал корреспондент "Кавказского узла". Лидер инициативной группы бывших жильцов общежития Лариса Таситова отметила, что судьи показали тщательное отношение к делу. "Видно, что судьи досконально изучили материалы. Они задавали много вопросов представителям межведомственной комиссии (принявшей решение о том, что жилье пригодно для жизни. - Прим. "Кавказского узла") и администрации города, и все вопросы были по существу. Они внимательно выслушали нашего адвоката", - рассказала Таситова корреспонденту "Кавказского узла".

По состоянию на 15.05 мск 25 сентября на сайте облсуда нет информации о принятом решении, а на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно вердикта суда.

Полиция взяла объяснительные с пикетчиков

Еще до начала заседания семеро жильцов общежития провели одиночные пикеты у здания суда. Они по очереди держали плакаты: "Чиновники, рискуйте жизнью сами", "[Губернатор Астраханской области] Бабушкин Игорь Юрьевич, прими и выслушай нас!", "Игорь Юрьевич! Посмотрите сами на дом по улице 1-я Перевозная, 131! Суды признали аварийный дом жилым!!!", "Министру ЖКХ предоставить одну из комнат" и "Мы не хотим жить на пороховой бочке".

Пикеты продолжались 40 минут, после этого протестующие вошли в здание областного суда. В ходе акции к ним подходил вооруженный автоматом росгвардеец, который никак не мешал проведению пикета и не стал проверять документы. После заседания активистов встретили на выходе полицейские. "Они попросили написать объяснительные. Сказали, что раз был звонок, им теперь надо отчитаться, объяснительные нужны для отчетности. Трое наших написали объяснительные: мол, стояли в пикете, так как заседание суда по нашему делу должно было начаться", - рассказала Лариса Таситова.

Прохожие поддержали акцию протеста

Прохожие одобрительно реагировали на пикет, фотографировали активистов. "Побольше нужно таких акций проводить, потому что у нас очень много таких зданий аварийных - на это внимание ни правительство, ни наша администрация не обращают", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" астраханка Таисия Михайловна. "А как не устраивать пикеты?! Конечно, надо устраивать. Я просто уже старая, инфарктница, но у нас такая же ситуация: мы купили квартиру в доме, а потом оказалось, что дом этот не оформлен был. Теперь говорят, что надо все снести. Если бы я знала, что сегодня будут эти пикеты, я бы тоже нарисовала плакат и рядом встала! Хотя уже и здоровья нет", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Нелли Гавриловна.

Астраханка Елена отметила, что вернулась к пикетчикам, которых увидела по дороге на работу, потому что переживала, не задержат ли их силовики. "Я с маршрутки сошла, увидела, что стоят с плакатами. Думаю: в чем дело, надо пойти узнать. Сходила, открыла офис, вернулась назад, чтобы поддержать пикетчиков. Я знаю, что могут посадить в автозак и увезти просто невинных людей, в Москве такое происходило", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

В Астрахани суд вынес приговоры обвиняемым в гибели пяти человек из-за обвала общежития", "В Ростове-на-Дону обрушилась часть мемориального комплекса "Павшим воинам", "Жители Астрахани заявляют о повреждении дома–памятника архитектуры из-за ремонтных работ".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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