Жильцы аварийного общежития в Астрахани провели пикеты у здания суда

04 сентября 2019, 15:18

Семь жителей Астрахани вышли сегодня на акцию протеста против требования чиновников вернуться в аварийное общежитие. Суд, около которого прошли пикеты, потребовал от представителей властей обосновать признание дома пригодным для жилья, рассказали они.

Как писал "Кавказский узел", жильцы аварийного общежития на улице 1-я Перевозная неоднократно проводили акции протеста, отказываясь возвращаться в свои комнаты из опасения, что здание рухнет. Они требовали от Ленинского райсуда отменить решение властей города, которые признали комнаты пригодными для жилья. 24 июня районный суд поддержал мэрию в споре с жильцами общежития.

Общежитие на улице 1-я Перевозная было признано аварийным, и жильцов на время ремонта переселили в коммунальные квартиры. В начале 2018 года власти города потребовали от жильцов вернуться в общежитие после ремонта, однако те отказались. После ремонта подвал общежития заполнен водой, первый этаж покрылся плесенью, а в стенах видны трещины, заявляли жильцы.

Сегодня бывшие жильцы общежития провели семь одиночных пикетов около здания Астраханского облсуда, который должен был рассмотреть апелляционную жалобу на решение Ленинского райсуда от 24 июня.

Акция протеста продолжалась с 9.20 (8.20 мск) до 10.05 (9.05 мск), участники пикетов держали плакаты с надписями "Наш дом не считают аварийным", "Не хороните нас в братской могиле", "Власть нас не слышит, мы за власть не голосуем", "Нас выселяют в аварийное общежитие!", "Безопасное жилье гарантировано законом" и другими, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Через несколько минут после начала пикетов к каждой из участниц подошел сотрудник полиции и поинтересовался причиной протеста. Корреспонденту "Кавказского узла" полицейский пояснил, что занимается охраной территории, на которой проходят пикеты, и должен следить за порядком.

Акция прошла без происшествий, у прохожих она не вызвала особого интереса, хотя некоторые останавливались и читали надписи на плакатах. Женщина, представившаяся Гульнарой, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает требования протестующих. "Я считаю, что нужно об этом говорить, и остальные люди должны это поддерживать. Я сама живу в старом доме, он пока не признан аварийным, но мы в любой момент можем оказаться на их месте", - пояснила она.

Инициативная группа жильцов обращались к заместителю генпрокурора России, руководителю управления Генпрокуратуры в ЮФО Андрею Кикотю, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавшая на месте акции представитель инициативной группы Лариса Таситова. "24 июля нам пришел ответ, что они передали наше обращение прокурору Астраханской области, и копию обращения направили губернатору Астраханской области. 22 августа пришел ответ из прокуратуры области, в котором сообщалось, что была проведена проверка и 14 августа в отношении должностных лиц [компании, проводившей капремонт общежития] возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ", - рассказала Лариса Таситова.

Часть 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения или в крупном размере) предусматривает до шести лет лишения свободы.

"То есть [...] заводятся уголовные дела по этому ремонту - а нас все равно выселяют в это аварийное общежитие! Мы просто хотим, чтобы нам было предоставлено жилье, отвечающее требованиям безопасности. Об этом мы говорим в апелляции, которая будет сегодня рассматриваться, поэтому мы и встали в пикеты - чтобы привлечь внимание к нашей проблеме, и чтобы наша проблема была решена", - сказала представитель инициативной группы.

Однако, по ее словам, суд не стал рассматривать сегодня жалобу, отложив заседание на 25 сентября. "Они сказали представительнице межведомственной комиссии, которая вынесла решение о том, что в нашем общежитии можно проживать, чтобы та до 20-го [сентября] предоставила в суд различные документы - о составе этой межведомственной комиссии, о том, как проходило обследование здания, и целый ряд других", - рассказала Таситова.

Участница пикета Галина Шишкова высказала предположение, что решение облсуда связано с акцией протеста. "Их [пикеты] точно заметили - даже когда мы уходили из суда, нас охранник спросил: "Вы что, сейчас опять встанете с плакатами?". Есть надежда, что суд прислушается к нам", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Шишкова.