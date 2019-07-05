Жильцы астраханского общежития пожаловались на безразличие властей

05 июля 2019, 16:58

Власти игнорируют многочисленные пикеты жителей общежития на 1-й Перевозной в Астрахани с жалобами на некачественный ремонт и угрозу обрушения дома, заявили участники сегодняшней акции протеста. На ремонт была потрачена не соответствующая проделанным работам сумма, считает присутствовавший на акции депутат Госдумы.

Как информировал "Кавказский узел", общежитие на улице 1-я Перевозная в Астрахани было признано аварийным, его жильцов на время ремонта переселили в коммунальные квартиры. В начале 2018 года власти Астрахани потребовали от жильцов вернуться в общежитие после ремонта, однако те отказались. Они уверены, что сделанный ремонт - лишь косметический, здание может рухнуть. Они проводят пикеты, но жалуются, что власти не реагируют на протесты.

Сегодня утром на улице 1-й Перевозной в Астрахани прошел пикет бывших и нынешних жителей общежития. Акция продолжалась 15 минут и завершилась из-за дождя. Протестующие держали плакаты: "Нас выселяют в аварийное общежитие", "Наш дом не считают аварийным", "Не хороните нас в братской могиле", "Губернатор, помоги" и другие, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Мы вынуждены выходить на пикеты, потому что нас нигде не слышат", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из протестующих, Галина Шишкова.

По ее словам, власти не реагируют на просьбы обследовать здание. "Мы им (городским властям. - Прим. "Кавказского узла") говорим одно - про заполненные водой подвалы, про трещины в стенах. Просим провести исследование фундамента, откуда там вода. Может, она грунтовая, и тогда подвижки грунта могут произойти в любой момент. А они то говорили раньше - это прорыв, это авария. Теперь придумали новое - объясняют все незаконными врезками. Жильцы, мол, самостоятельно провели себе холодную воду, а слив воды сделали напрямую в подвал, и за счет этого он наполняется. Ну если вы установили причину - значит, отрегулируйте ее, решите вопрос. Мы им говорим про трещины в стенах, про сырость повсюду, а они нам: "Какие замечательные комнаты сделали, окна пластиковые поставили". Они нас игнорируют, не слышат самого важного, что мы пытаемся донести: здание может быть аварийным, все это может завершиться трагедией", - рассказала Шишкова.

По ее словам, пикеты у администрации губернатора продолжаются. "И я несколько раз сама там стояла. Нас губернатор игнорирует. Мы стоим там уже около двух недель. И даже обидно - ну неужели они не могут просто послать человека и сказать: "Девчат, ну вы вот стоите - у вас, наверное, какие-то проблемы? Дайте нам ваши документы, обращения, мы почитаем и разберемся". Но ничего такого нет, нас как будто не существует", - посетовала Шишкова.

Жильцы пожаловались на качество ремонта

Участница пикета Наджибат Манафова рассказала, что не выселялась из общежития даже на время ремонта. "Лет 10 назад нам делала экспертизу фирма "Диар", и они тогда предупредили, что хотя вода стоит под правым крылом, наше, левое, тоже под угрозой. Если что, правое крыло уйдет направо и потянет наше, и наша сторона уйдет сверху вниз, так они объясняли. А у нас же дети, мы боимся. Тут щели, трещины по всему зданию - они мажут их, мажут, пытаются скрыть, а толку?" - сказала протестующая корреспонденту "Кавказского узла".

Проведенный в здании ремонт не только не был капитальным, но и сделан очень некачественно, указала Манафова. "Тут ужас что творится - с потолков на голову сыпется, а мы тут ходим с детьми. У меня был случай: мне на голову упал ошметок, а в другой раз чуть на ребенка не упало. Спасибо соседке, это на кухне было, она успела его отодвинуть. Душевые кабины сделали, а вытяжку там не сделали, и там сырость, грязь, мы уже устали красить это все сами, белить. Краны у нас в умывалках - ни один не работает, полы все гнилые. Нам постелили линолеум - так это не линолеум, а клеенка, она уже вся порвалась. Гвозди из-под пола торчат, дети цепляются, падают, получают царапины", - пожаловалась Манафова.

Жильцы общежития своевременно указывали городским властям на низкое качество ремонта, подчеркнула она. "Мы же были тут во время ремонта и видели, как этот ремонт делали. За эти три-четыре месяца ни один чиновник, который должен отвечать за это, здесь не появился. Когда мастера сказали, что ремонт идет к завершению, я позвонила в горадминистрацию, сказала, что ремонт заканчивается, но есть недоделки, есть вопросы нерешенные, приходите, пожалуйста, посмотрим. Потому что плинтуса сразу начали сыпаться, линолеум тоже сразу у нас порвался. В умывалке мойки ходили ходуном, снизу вода лилась, пользоваться ими было невозможно. Душевые без вытяжки, и так далее. На следующий день они пришли, человек 10-15. Несмотря на все претензии с нашей стороны, они в этот же день приняли эту работу", - рассказала Наджибат Манафова.

Ремонт не устраивает жильцов, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" Анастасия Буренкина. "Тут с потолков все сыпется, плесень повсюду, даже в комнатах - конечно, мы ее, как можем, выводим. Ночью спим - все трещит. Из подвала поднимаются крысы огромных размеров, бегают по этажам. Вода в подвале - ее постоянно откачивают. На днях у нас не было холодной воды. На вопрос, в чем дело, нам ответили: "В подвале произошла авария, пока чиним, отключим вам воду, нам воду из подвала надо откачать, чтоб устранить аварию". То есть ЖЭК прекрасно знает, что в подвале творится. И какой может быть полный подвал воды, какая может быть авария, если у нас только прошел так называемый "капитальный ремонт"? Трещины в стенах появляются - они их мажут, чтобы не видно было просто. Мы святой водой тут все поливаем, иконки ставим - страшно. В любой момент может случиться все, что угодно", - заключила собеседница.

Сразу после того, как женщины провели пикет, в общежитие пришел человек, представившийся сотрудником ЖЭКа. Мужчина сказал корреспонденту "Кавказского узла", что пришел откачивать воду, и делает это по два-три раза в неделю.

На ремонт потрачены несоразмерно большие средства, считает депутат

Депутат Госдумы России Олег Шеин, который присутствовал сегодня на пикете, сказал, что ремонт пятиэтажки стоит два-три миллиона рублей, однако на ремонт общежития потрачены 80 миллионов. "Замена коммуникаций по стояку - это, грубо, 20 тысяч. Замена нижней разводки - это порядка 100-150 тысяч. Электрика - около 500 тысяч. Мы сейчас в моей родной пятиэтажке делали электрику - нам она обошлась в 450 тысяч рублей. То есть, чтобы привести здание в приличное состояние, достаточно двух миллионов", - пояснил Шеин корреспонденту "Кавказского узла".

Он предположил, что большая часть выделенных на ремонт денег была присвоена. "Что еще хуже, что при этом освоении-присвоении работы по фундаменту, которые были необходимы, не проводились. В подвале по-прежнему стоит вода. При бесконечных судах, при бесчисленных комиссиях, проверках - как она была здесь пару лет назад, так она находится здесь и сегодня. Трещины по стенам, причем часть из них просто скрыта слоем штукатурки. Все это надо раскрывать, ставить маячки, поскольку люди жалуются на треск по ночам. Один в один такие же жалобы были на Савушкина, 39/2 в 2009 году. Там общежитие упало, и погибли люди", - добавил он.

Утром 22 июля 2009 года на улице Савушкина в Астрахани обрушилось пятиэтажное общежитие завода "Прогресс", из-под обломков были извлечены тела пятерых погибших. В 2012 году Ленинский районный суд Астрахани приговорил к пяти годам лишения свободы предпринимателя Валерия Пряхина, признанного виновным в гибели жильцов обвалившегося общежития. Бывший начальник строительного участка Анатолий Гончар получил три года лишения свободы условно. Некоторые жильцы общежития до сих пор не могут добиться от государства положенных им квартир и вынуждены выходить на пикеты.

Роспотребнадзор заключил, что жить в этом общежитии нельзя, указал депутат. "Есть официальное мнение Жилнадзора такое же - что жить здесь нельзя. Но невзирая на позиции двух государственных надзорных инстанций, которые официально свои заключения предоставляли и в суд, и в межведомственную комиссию, несмотря на это наши суды, вместе с нашей прокуратурой, сюда людей заставляют вселяться обратно", - сказал Олег Шеин.

По его словам, возможности борьбы в судах еще не исчерпаны. "Во-первых, возможна новая линия судебной атаки - уже не отталкиваясь от технического состояния здания, а отталкиваясь от грибка, влажности выше нормы, и так далее. Заключение Роспотребнадзора тоже является самодостаточным основанием уже для другого суда. Но суды будут идти долго. Второе: я постараюсь встретиться с руководством Генпрокуратуры, которая уже не раз поправляла Астраханскую областную прокуратуру по разным эпизодам. И третье - я разговаривал с людьми из окружения Игоря Бабушкина о том, чтобы внимание на эту ситуацию обратил врио губернатора. Потому что, если произойдет то же, что было на Савушкина, спрос будет не с мелких клерков и жилищного управления", - пояснил депутат.