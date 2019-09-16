Астраханки потребовали прокурорской проверки аварийного общежития

16 сентября 2019, 13:34

Две жительницы Астрахани провели сегодня одиночные пикеты у здания областной прокуратуры, выступив против требования властей вернуться в аварийное общежитие. Прохожие и водители проезжавших мимо машин с одобрением отнеслись к акции астраханок.

Как писал "Кавказский узел", жильцы аварийного общежития на улице 1-я Перевозная неоднократно проводили акции протеста, отказываясь возвращаться в свои комнаты из опасения, что здание рухнет. Они требовали от Ленинского райсуда отменить решение властей города, которые признали комнаты пригодными для жилья, но 24 июня суд поддержал мэрию. 4 сентября апелляционный суд потребовал от представителей властей обосновать признание дома пригодным для жилья.

Общежитие на улице 1-я Перевозная было признано аварийным, и жильцов на время ремонта переселили в коммунальные квартиры. В начале 2018 года власти города потребовали от жильцов вернуться в общежитие после ремонта, однако те отказались. После ремонта подвал общежития заполнен водой, первый этаж покрылся плесенью, а в стенах видны трещины, заявляли жильцы.

Две бывшие жительницы общежития на улице 1-я Перевозная провели сегодня одиночные пикеты у здания Астраханской областной прокуратуры. Акция продолжалась с 9.10 по 10.10 по местному времени (с 8.10 до 9.10 мск). За это время представители ведомства не подходили к протестующим, сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший на акции.

"Никто нас не слышит. Мы обращались в прокуратуру, откуда пришел ответ от 29 августа: что всё замечательно, ремонт проведен успешно, угрозы нет, а вы, мол, пишете и жалуетесь, вместо того, чтобы въезжать в общежитие, как вам было сказано. Они нас просто игнорируют. Ведь по нашему обращению никакой проверки не последовало - нам дали ответ просто на основании более ранних заключений ", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из пикетчиц Галина Шишкова.

По ее словам, 13 сентября в общежитие приходили представители прокуратуры Ленинского района Астрахани, жилнадзора и Роспотребнадзора. "Они полностью обошли всё здание, всё посмотрели, в том числе подвал, но нам было сказано, что это - не ответ на наши обращения, а реакция на пикеты, которые мы проводили у здания областного суда. Они обещали, что то, что они записали в ходе проверки, пойдет теперь в высшие инстанции. И поэтому мы решили провести пикет у областной прокуратуры. Мы очень надеемся, что на этот раз они среагируют", - пояснила Шишкова.

Участница пикета Галина Шишкова высказала предположение, что решение облсуда о том, чтобы власти предоставили документы о пригодности общежития для проживания, связано с акцией протеста. "Их [пикеты] точно заметили... Есть надежда, что суд прислушается к нам", - сказала на пикете 4 сентября Шишкова.

По словам другой участницы акции Нины Савенковой, бывшие жильцы астраханского общежития не согласны с позицией прокуратуры региона. "Прокуратура нас не защищает, никакой помощи от нее нет. Она становятся полностью на сторону администрации, поэтому мы и решили пикетировать здание прокуратуры - мы с таким подходом не согласны", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Савенкова.

Прохожих в месте проведения одиночных пикетов было немного, увидевшие акцию протеста выражали активисткам поддержку. Некоторые проезжавшие мимо машины притормаживали, водители фотографировали участниц одиночных пикетов, показывали знаки одобрения, сообщил корреспондент «Кавказского узла» с места событий.

«Правильно, что стоят (на акции протеста). В Астрахани много подобных проблем. Если дом аварийный, надо его сносить, однозначно. Там же люди живут, дети, это опасность для их жизни. Так что лично я положительно отношусь, мне хочется их поддержать, выложу фото в соцсети", - рассказал астраханец Геннадий, который сфотографировал пикетчицу.