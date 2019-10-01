Главред "Астрахани 24" лишился работы после публикации в соцсети

Александр Васильев получил сегодня уведомление о сокращении с поста главного редактора телеканала "Астрахань 24". Журналист связал это со своей критикой Каспийского медиафорума и заявил, что обратится в суд.

Руководство "Астраханского регионального телеканала" ("Астрахань 24") предупредило Александра Васильева о том, что 3 декабря он будет уволен из-за сокращения должности главного редактора. При этом Васильеву напомнили о возможности уволиться раньше. "В этом случае вам будет выплачена дополнительная денежная компенсация в размере среднего заработка", - говорится в сегодняшнем уведомлении о сокращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Несколько дней назад, 27 сентября, Александр Васильев раскритиковал на своей странице в Facebook организацию Пятого Каспийского медиафорума форума, назвав его "фейковым". Он отметил, что на мероприятие не были приглашены представители СМИ Астраханской области, Калмыкии и Дагестана, не было представителей всех профильных ведомств. В отличие от предыдущих Каспийских медиафорумов, в этом году было мало представителей Ирана, а из Туркмении не приехал никто, указал Васильев. Несколько дней назад, 27 сентября,раскритиковал на своей странице в Facebook организацию Пятого Каспийского медиафорума форума, назвав его "фейковым". Он отметил, что на мероприятие не были приглашены представители СМИ Астраханской области, Калмыкии и Дагестана, не было представителей всех профильных ведомств. В отличие от предыдущих Каспийских медиафорумов, в этом году было мало представителей Ирана, а из Туркмении не приехал никто, указал Васильев.

"Собственно медийной повестки в программе "медиа2-форума не было, что неудивительно. Она была почти исключительно политологической. Ни один вопрос, касающийся медиабизнеса в Каспийском регионе, рассмотренный в 2018 году с принятыми конкретными решениями, на текущем мероприятии не обсуждался", - констатировал Васильев, участвовавший в организации предыдущих Каспийских медиафорумов.

Каспийский медиафорум ежегодно проводится в Астрахани с 2015 года. "Его главная задача - создать информационный мост между пятью странами Каспийского региона: Ираном, Азербайджаном, Туркменией, Россией и Казахстаном", - говорится на странице медиафорума в соцсети "ВКонтакте". В форуме 2019 года приняли участие представители всех пяти прикаспийских государств, а также Узбекистана, утверждается в сообщении от 24 сентября на сайте правительства Астраханской области.

Васильев отказался увольняться добровольно

По словам журналиста, 30 сентября ему предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию, поскольку он "не прислушивается к требованиям" руководства "Астраханского регионального телеканала". "В качестве некой милости было предложено уйти по соглашению сторон с выплатой части полагающегося денежного содержания. Я отказался, предложил издать приказ и далее разрешать спор в суде", - рассказал Александр Васильев корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист, руководящий "Астраханью 24" с 2016 года, отметил, что конфликт с руководством телеканала у него не первый. Так, по словам главреда, недовольство вызывали его публичные комментарии после увольнения бывшего главы правительства Астраханской области Расула Султанова, помощь журналиста активистам в организации прямой трансляции в день голосования 8 сентября. "Раздражала любая моя активность вне <...> разрешения: "Ты или редактор, или политолог". Пост [о Каспийском медиафоруме] стал последней каплей", - сказал Васильев. При этом он уточнил, что напрямую увольнение с постами в соцсетях руководство связывать не стало. "Поскольку все предыдущие конфликты были связаны с моей деятельностью в Facebook, а в последние дни я написал пост о форуме, я предполагаю, что дело именно в нем", - пояснил он. Журналист добавил, что гендиректор "Астрахани 24" Стелла Зверева была среди приглашенных на медиафорум.

Васильева поддержали пользователи Facebook

Информацию о готовящемся увольнении Васильева еще 30 сентября распространил через свою страницу в Facebook фотограф, корреспондент National Geographic в России Евгений Полонский. "Известного журналиста с честным именем, Александра Васильева, увольняют за его аналитическую статью о позорно проваленном, проходившем в Астрахани Пятом международном Каспийском медиафоруме", - написал он, предположив, что в Астрахани "началась охота на ведьм".

Публикацию Полонского, в частности, перепостил депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин. Он предположил, что увольнение Васильева может быть связано с тем, что местное телевидение превратилось "в гибрид безумного одобрямса и коммерческого проекта" или с кадровой политикой нового губернатора. "Если это новая кадровая политика, то она хуже, чем при Жилкине", - указал Шеин в публикации от 30 сентября.

По результатам голосования 8 сентября губернатором Астраханской области стал Игорь Бабушкин, набравший 75,64% голосов избирателей. Еще 5 июня он был назначен президентом временным главой региона, говорится в биографии Игоря Бабушкина, опубликованной "Кавказским узлом". Александр Жилкин возглавлял регион до сентября 2018 года. По мнению политологов, Морозов не отметился за восемь месяцев пребывания на посту какими-либо заметными действиями.

Депутат астраханской областной думы от "Единой России" Дмитрий Ануфриев, уволенный в начале года с поста ректора Астраханского государственного архитектурно-строительного университета, назвал увольнение Васильева "несправедливым". "Похоже, в Астрахани начальству нужны только серость и ничтожество... А я думал, настали другие времена", - посетовал он в публикации на личной странице в Facebook от 30 сентября.

К 14.00 мск 1 октября публикация Евгения Полонского собрала 34 "лайка" и 25 комментариев, публикация Олега Шеина - 22 "лайка" и четыре комментария, а публикация Дмитрия Ануфриева - 11 "лайков" и четыре комментария.

Гендиректор "Астрахани 24" Стелла Зверева отказалась комментировать увольнение Александра Васильева. "Это внутренние дела компании, поэтому я не буду это комментировать", - сказала Зверева корреспонденту "Кавказского узла".