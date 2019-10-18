Астраханский депутат призвал Бабушкина покончить с монополией "Единой России"

18 октября 2019, 18:28

Правительство Астраханской области должно быть сформировано из представителей разных партий, в том числе непарламентских, заявил на пикете у администрации Игоря Бабушкина депутат областной думы Петр Кириллов.

Как информировал "Кавказский узел", губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин не уложился в двухнедельный срок, отведенный на формирование правительства региона. Прокуратура предложила удалить это ограничение по срокам из закона - по мнению ведомства, "временной ценз препятствует качественному подбору кандидатур".

8 сентября врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин получил 75,64% голосов избирателей на выборах главы региона. 17 сентября он вступил в должность. Согласно статье 6 закона Астраханской области "О правительстве Астраханской области", глава региона должен предложить на согласование областной думе кандидатуры членов правительства не позднее, чем через две недели после вступления в должность.

Депутат Астраханской областной думы от ЛДПР Петр Кириллов провел сегодня одиночный пикет у администрации губернатора Астраханской области, требуя сформировать региональное правительство из представителей разных партий. Он развернул плакат: "Хватит монополии ЕР! Дайте астраханцам народное многопартийное правительство!", передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Кириллова, региону необходимо коалиционное многопартийное правительство. По его оценке, за "Единую Россию" в области голосуют менее половины жителей.

"То, что у партии власти оказывается большинство, это результат нашей системы выборов, смешанной. У нас 50% избирается не по партийным спискам, а по одномандатным округам. Выборы по одномандатным округам позволяют использовать админресурс, и поэтому к "Единой России" отходит по 80-90% мандатов. В итоге у нас все ключевые посты - у партии власти, и в предыдущем астраханском правительстве так было. Это несправедливо. Правительство, я считаю, должно быть многопартийным, чтобы представлять интересы всех слоев населения", - сказал Кириллов корреспонденту "Кавказского узла".

Многопартийность в правительстве способствует снижению уровня коррупции, уверен пикетчик.

"У нас за долгие годы сформировались коррупционные связи. Если будут министры от разных партий, каждый будет следить за своей репутацией, и есть вероятность, что этот порочный круг коррупционных связей будет разорван. Про "Единую Россию" мы и так постоянно слышим, а если министр будет оппозиционный и выявится, что он коррупционер, это для его партии - сильнейший репутационный удар. Поэтому партия будет следить за своими кадрами и абы кого выдвигать на должность не станет", - заявил депутат.

Профессиональные люди, способные занять посты в правительстве, есть "у всей оппозиции", подчеркнул он.

"У нашей партии в Астраханской области 1500 членов, и сотни людей с хорошим образованием и высокой квалификацией. И у КПРФ, и у "Справедливой России", и у непарламентских партий есть люди, которые имеют достаточную квалификацию и опыт, чтобы занять посты в правительстве", - заключил Кириллов.