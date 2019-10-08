Извинения Гуфа указали на механизм отслеживания публичных высказываний о Чечне

08 октября 2019, 19:25

Власти Чечни занимаются мониторингом негатива в адрес чеченцев и Рамзана Кадырова в публичном пространстве, хотя рэпера Гуфа не обязательно принуждали к извинениям именно чиновники, указали кавказоведы. Они отметили, что Гуф упомянул в извинениях только чеченский народ, хотя грубое слово употребил по отношению к разным национальностям.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 5 октября рэпер Гуф записал извинения перед чеченским народом за грубое слово в адрес жительниц Кавказа. Часть комментаторов в соцсетях сочли, что Гуф извинился под давлением, и напомнили о распространившейся в Чечне и за ее пределами практике публичных извинений.

В интервью с Гуфом, опубликованном в Youtube 2 октября, Ксения Собчак укоряет рэпера за пренебрежительное отношение к девушкам. Он поясняет, что "по-доброму" употребляет в отношении молодых женщин английское слово "bitches". Затем Собчак спрашивает Гуфа о том, какие женщины ему нравятся. "Мне хачухи нравятся, я понял. У меня первая любовь была грузинка, потом была жена чеченка, с которой я жил 10 лет, последняя грузинка. Я смотрю, там, на армянок, осетинок", – отвечает Гуф. Очередной грубый термин вызывает удивление ведущей.

Эксперты разошлись в вопросе о том, кто надавил на Гуфа

Усилиями главы Чечни Рамзана Кадырова и премьера Даудова извинения поставлены на поток, и негативное упоминание о чеченцах стало опасным по умолчанию, указал руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Этот процесс публичных извинений за негативное упоминание чеченцев поставлен на поток, и любой человек, который произносит какую-либо фразу про этот народ, потом извиняется публично. Это, конечно, ерунда полная. Но раз есть такой тренд, раз люди видят, что все кругом поступают таким образом, они подпадают под воздействие этого тренда и тоже решают записывать видеообращения с извинениями. То есть как бы принято так поступать, и все следуют этому. И абсолютно не важно, была публичная реакция властей Чечни или нет - извинения следуют «от греха подальше», на всякий случай", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Власти республики отслеживают связанные с Чечней публичные негативные высказывания, предположил старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Наверное, все же была какая-то непубличная реакция чеченских властей на слова рэпера. Кроме того, рэпер Гуф несколько раз выступал с другим рэпером, Тимати, который, как известно, близко дружит с Рамзаном Кадыровым. Поэтому допускаю, что Гуфу передали недовольство властей его словами, и он решил записать видео с извинениями. Мне кажется, есть довольно активный мониторинг относительно негативных высказываний о Чечне, чеченцах и Кадырове в публичном пространстве, и есть уже налаженная система реагирования", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахмет Ярлыкапов.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин также сомневается, что Гуф извинился по собственной инициативе. Он также не думает, что с рэпером общались непосредственно представители чеченских властей. "Мне кажется, его кто-то попросил так выступить. Он вряд ли сам решил, что переживает за сказанные слова, и надо записать извинения. Но не сам Рамзан Кадыров вмешался в это дело. Думаю, была непубличная реакция на его слова от московских чеченцев. Они поговорили с рэпером, посоветовали извиниться, так как его слова были плохо восприняты чеченцами, и он принес извинения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Рощин.

В извинениях названы только чеченцы

Политолог Алексей Малашенко отметил, что в интервью рэпер перечислил несколько национальностей, но в видео с извинениями прямо упомянул только чеченский народ. "Выделение чеченцев из общего числа служит еще большим оскорблением для других народов. Получается, только чеченский народ оказался достойным отдельного упоминания в его извинениях. Либо ты называешь всех, либо никого не называешь. Это на самом деле вызывает раздражение и ведет к изоляции чеченцев. Эта изоляция произойдет не завтра утром, а постепенно приведет к этому вот такими поступками", - считает Малашенко.

Упоминание в извинениях только чеченского народа – некорректный поступок со стороны Гуфа, уверен Ахмет Ярлыкапов. "Стоило бы перечислить все народы. Если перечисляешь одного, то и остальных надо упомянуть. Это было некорректно с его стороны. Кстати, тот факт, что рэпер упомянул только чеченский народ, тоже говорит о том, что с ним провела беседу чеченская сторона, а не представители тех народов, которые тоже были упомянуты в интервью Собчак. Тем самым он невольно выдал, что на него воздействовали только с одной стороны", - отметил кавказовед.

С эти мнением согласился и Михаил Рощин. "В Чечне возникает обидная реакция на многое, поэтому рэпер упомянул только их в своих извинениях. Обычно люди боятся лишний раз попадать в такие истории, поэтому сразу же следуют извинения, если что-то негативное говорится в их адрес", - отметил Рощин.

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Среди пользователей соцсетей не возникло единомыслия в том, что сказанное Гуфом действительно оскорбительно. "Так Кэти (бывшая жена Гуфа, чеченка. - Прим. "Кавказского узла") сама про себя говорит что она "хачуха". В этом ничего такого нет оскорбительного", - написала сегодня на странице Гуфа в Indtagram пользовательница соцсети badga_kam.

"Как кавказскую женщину, но без мании величия, меня нисколько не оскорбило слово «хачухи». Наоборот, было прикольно узнать, что Гуфу нравятся девушки восточной внешности", - прокомментировала там же извинения Гуфа minyon_jam.

При этом в группе "Новости Армении" в соцсети "ВКонтакте" было высказано одобрение чеченцам, которые могут заставить извиняться за негативные высказывания в их адрес. "Всем остальным было <все равно>, а <чеченцы> себя показали. Ну что сказать, сильные люди, молодцы <чеченцы>", - написал Севак Оганнисян. "Армяне не ловят вот так вот [не] и заставляют извиняться, в этом чеченцы хороши", - отметил Давид Хачатрян.