МВД отказалось от тяжбы с дагестанским имамом

27 сентября 2019, 20:50

Дагестанские силовики отозвали апелляцию, и сегодня решение суда о том, что имам Махач Бамматханов незаконно был поставлен на профучет, вступило в законную силу.

Как писал "Кавказский узел", имама мечети села Костек Махача Бамматханова поставили на профучет три с половиной года назад, в апреле 2015 года. 29 апреля Верховный суд Дагестана признал незаконность этого решения, однако не обязал МВД снять Бамматханова с учета и не принял во внимание указание защиты на то, что МВД Дагестана отрицает само наличие профучета в республике.

В марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляют о сохранении практики учета верующих. 21 сентября имам махачкалинской мечети "Тангим" заявил, что силовики вызывают верующих и угрожают поставить их на профучет, если они продолжат посещать эту мечеть.

Сегодня должно было состояться рассмотрение апелляции МВД Дагестана по делу Бамматханова. "МВД обжаловало решение и сегодня вместо того, чтобы поддержать свою жалобу, отказалось от нее. Это означает, что решение республиканского суда вступило в силу. Спустя три года с начала процесса мы добились окончательного решения", - рассказала адвокат Марина Агальцова, сотрудничающая с Правозащитным центром "Мемориал". Вместе с Агальцовой интересы Бамматханова в судах представлял юрист "Мемориала" Шамиль Магомедов, - говорится в сообщении на сайте Правозащитного центра.

Ранее представитель республиканского МВД пояснял суду, что Бамматханова поставили на профучет на основании показаний человека, получившему пожизненный срок по ряду статей УК, в том числе "террористической направленности". Безосновательная постановка на профучет неправомерна, но правоохранительные органы руководствуются сомнительными критериями экстремизма, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по силовому блоку.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Профучет в МВД РФ". На "Кавказском узле" также содержится составленная ПЦ "Мемориал" инструкция для людей, которых пытаются поставить на профучет.