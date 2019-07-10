Дело дагестанского певца указало на проблему с критериями профучета

10 июля 2019, 04:48

Полиция официально отрицает существование профучета экстремистов и не объясняет причины постановки того или иного человека на контроль, заявил адвокат дагестанца Руслана Аджиева. Безосновательная постановка на профучет неправомерна, но правоохранительные органы руководствуются сомнительными критериями экстремизма, отметили опрошенные "Кавказским узлом" силовики.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский певец из села Муцалаул Хасавюртовского района Руслан Аджиев сообщил, что полицейские считают его экстремистом и поставили на профучет. Правозащитный центр "Мемориал" добивается от силовиков объяснения причин. У Аджиева нет никаких документальных подтверждений постановки на профучет: об этом факте он узнал в мае от знакомых полицейских, которые не смогли сообщить причину такого решения.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в опубликованном "Кавказским узлом" в разделе "Справочник" материале "Профучет в МВД РФ". На "Кавказском узле" также размещена составленная ПЦ "Мемориал" инструкция для людей, которых пытаются поставить на профучет. В марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляют о сохранении практики учета верующих.

Критерии "склонности к экстремизму", которыми руководствуются дагестанские силовики при постановке людей на профилактический учет, никому достоверно неизвестны, сообщил адвокат Руслана Аджиева Мурад Магомедов.

"Каковы основания постановки на профучет [в качестве] экстремистов, никто не сообщает. Более того, все подзаконные акты, что были в Дагестане по этому вопросу отменены. Когда-то в МВД Дагестана еще не отказывались признавать экстремистский профучет и были какие-то инструкции МВД республики, но в результате судебных процессов по оспариванию постановки на профучет они были отменены", - заявил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Теперь на все запросы о постановке на профучет МВД Дагестана отвечает, что такой учет не ведется и база отсутствует. "Хотя фактически база существует: и на постах останавливают для поверки, и в отделах полиции база имеется. На постах [силовики], сверяясь со своей базой, заявляют человеку, что он экстремист, и требуют объяснительную, куда и зачем он едет. Человек имеет право отказаться от объяснений, но тогда могут вызвать наряд и доставить в ближайший отдел", - пояснил адвокат.

Существующая база экстремистского учета в Дагестане пополняется по инициативе конкретных сотрудников, и попасть в нее по тем или иным субъективным причинам может практически любой, уверен Магомедов. Адвокат обратил внимание, что такая постановка на учет серьезно сказывается на судьбе человека.

"О людях из списка дагестанская полиция сообщает в центр и в другие регионы. Были неоднократно случаи, когда к людям, состоящим на дагестанском экстремистском профучете, в других регионах подходили силовики с вопросами, зачем и к кому человек приехал", - сказал он.

Руслану Аджиеву, который в зимнее время уезжает на заработки в Сибирь, теперь придется извещать своего «куратора» из полиции обо всех перемещениях. Выездной заработок Аджиева с песнями не связан. «Поет в основном на свадьбах и мероприятиях летом в Дагестане», - пояснил Магомедов.

Адвокат подчеркнул, что у Аджиева никаких предпосылок к постановке на учет в качестве экстремиста не было. "Насколько соблюдающим может быть певец, который поет на свадьбах, где употребляют алкоголь? Он обычный светский человек, никто из родственников на профучете не состоит", - сказал Мурад Магомедов. Он добавил, что планирует дождаться ответа из МВД в течение месяца, а затем "довести дело до судебного разбирательства" с ведомством.

Сведения об экстремистских профучетах секретны и даже среди сотрудников МВД о них знают далеко не все, отметил полковник полиции, бывший преподаватель Института повышения квалификации сотрудников МВД России (ВИПК МВД РФ) Амир Колов.

«Информацию о критериях оценки экстремизма, разработанных еще в 2013 году Главным управлением по противодействию экстремизму, даже мне не удалось получить, хотя я работал над учебным пособием по противодействию экстремизму для практических работников МВД», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Из неофициальных источников известно, что попасть на экстремистский профучет можно не только за посещение «салафитской» мечети, но и за участие в несогласованных акциях протеста, комментарии в соцсетях или другие действия, отметил он. По словам Колова, неправомерная постановка на учет и введение ошибочных признаков экстремизма является главной проблемой силовых структур, и группа заслуженных экспертов МВД пыталась обращать внимание администрации президента на эту проблему.

В деле профилактического учета действуют «ведомственные соображения» разных силовых структур: МВД, ФСБ, а с некоторых пор и Росгвардии, однако для контроля за человеком нужны веские основания, заявил бывший сотрудник «Альфы» Сергей Гончаров.

«Однозначно контролировать будут человека, который «был замечен» в экстремизме: либо он был уже осужден по этим статьям, либо его вызывали и официально предупредили о недопустимости экстремистской деятельности. Но просто так включать любого человека в список незаконно», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".