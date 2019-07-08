Дагестанский певец потребовал от силовиков объяснить постановку на профучет

08 июля 2019, 16:17

Житель села Муцалаул Хасавюртовского района Руслан Аджиев сообщил, что полицейские считают его экстремистом и поставили на профучет. Правозащитный центр "Мемориал" добивается от силовиков объяснения причин.

У Аджиева нет никаких документальных подтверждений, что он состоит на учете. Сегодня сотрудничающий с "Мемориалом" адвокат Мурад Магомедов направил запрос в дагестанский Центр по противодействию экстремизму, попросив сообщить, состоит ли Аджиев на профучете по категории "экстремист", и если да, то с какого времени и на каком основании. Ранее, 5 июля, такие же запросы были направлены Магомедовым в информационный центр республиканского управления МВД по Дагестану и отдел полиции Хасавюртовского района. Ответов на эти запросы пока нет, говорится в сегодняшней публикации на сайте "Мемориала".

По словам Аджиева, о постановке на учет он узнал 15 мая от знакомых полицейских. Один из них сообщил, что назначен ответственным за Аджиева, и предупредил, что для выезда за пределы Дагестана тот всякий раз должен получать разрешение. При этом силовики сказали, что причины постановки Аджиева на учет не знают. В конце июня полицейские остановили Руслана Аджиева на посту близ Кизилюрта и сказали, что он внесен в базу данных экстремистов. Однако они не стали брать у него объяснительную и проводить другие, обычные для профучета, процедуры.

Руслан Аджиев отмечает, что у него никогда ранее не было проблем с правоохранительными органами, он не разделяет экстремистские идеи, не имеет стоящих на профучете родных. В Дагестане Аджиев подрабатывал певцом на свадьбах. С января по май он жил и работал в Ямало-Ненецком автономном округе - был диспетчером грузоперевозок в Новом Уренгое.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в опубликованном "Кавказским узлом" в разделе "Справочник" материале "Профучет в МВД РФ". Также на "Кавказском узле" размещена инструкция ПЦ "Мемориал" для людей, которых пытаются поставить на профилактический учет. В марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляют о сохранении практики учета верующих.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 апреля ПЦ "Мемориал" выпустил спецпроект, посвященный делу дагестанца Вазира Базанаева, который пожаловался на вторжение в частную жизнь. Правозащитники опубликовали десятки аудиозаписей его бесед с силовиками. Базанаева поставили на профучет в 2013 году, и с тех пор мужчина страдает от навязчивого контроля со стороны силовиков. Прокуратура Дагестана отказалась проводить проверку по жалобе Базанаева.