Дагестанские ветераны афганской войны на бессрочной голодовке в парке Махачкалы. Фото: Тимура Исаева для "Кавказского узла"

24 сентября 2019, 13:11

Голодающие в Махачкале "афганцы" сообщили об ухудшении самочувствия

Помощь врачей понадобилась одному из участников голодовки в махачкалинском парке, рассказали ветераны-"афганцы" на восьмой день акции. Они пожаловались также на отсутствие реакции властей на их требования.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 сентября около 20 дагестанских ветеранов афганской войны начали бессрочную голодовку в парке Махачкалы, потребовав от властей предоставления им жилья. На пятый день к голодовке присоединились еще около 20 ветеранов. протестующие заявляют, что намерены продолжать акцию до тех пор, пока их не примет глава Дагестана Владимир Васильев. Однако 23 сентября протестующие сообщили, что голодовка игнорируется властями.

На восьмой день голодовки ветеранов войны в Афганистане в махачкалинском парке постоянно голодают восемь человек, остальные ветераны присоединяются к акции на несколько дней по мере возможности, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» участники акции.

По их словам, вчера, 23 сентября, стало плохо еще одному из голодающих, ему пришлось вызывать скорую помощь. После осмотра врачей и оказания медицинской помощи он продолжил голодовку, сообщили ветераны-афганцы.

На третий день голодовки один из ее участников был доставлен в больницу из-за серьезного ухудшения здоровья, но затем вернулся к протестующим. Еще нескольким вызывали скорую помощь.

В Афганском парке в центре Махачкалы, где проходит голодовка, в рабочее время гуляют местные жители, в основном родители с детьми. В ходе разговора с участниками акции корреспондент «Кавказского узла», побывавший на месте протеста, заметил, как прохожие подходили к голодающим, интересовались, что происходит, высказывая свое сочувствие.

Никакой реакции властей на голодовку до сих пор нет, сообщил председатель кизлярской организации ветеранов войны в Афганистане Магомеднаби Магомедшарипов.

«Проблема существует несколько лет, и пора принять решение. Из высокопоставленных чиновников никто к нам не пришел. Хотя бы поинтересовались, какие у нас проблемы, чтобы начать диалог… мы не отступим. Только через СМИ можем довести информацию о том, что происходит», - рассказал  корреспонденту «Кавказского узла» Магомедшарипов.

Ветеранам-афганцам советуют обращаться в суд, отметил участник акции Селим Селимов. «Я встал на очередь на получения жилья в 1984 году. После распада СССР, в 1990-х годах, документы в муниципалитетах исчезли. Тогда мы записывались в журнал, не было компьютеров и фиксации документов. Теперь доказать, что стоял в очереди, тяжело. Говорят, идите в суд», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Селимов.

Корреспондент «Кавказского узла» 23 сентября обратился за комментариями по вопросам получения ветеранами-афганцами жилья в пресс-службу министерства труда и соцразвития Дагестана. По состоянию на 12.00 мск 24 сентября, ответа не поступило.

На сайтах правительства и главы Дагестана к 13.00 мск сегодня также нет комментариев по поводу заявлений ветеранов-афганцев.

Напомним, что представитель ветеранов-афганцев Буйнакска Джалал Джалалов ранее заявил, что в этом году "афганцы" получили 61 сертификат на приобретение жилья. Всего, по словам голодающих, в Дагестане около 3200 ветеранов-афганцев. Из них в очереди состоят около 500 человек, еще тысячу ветеранов исключили из очереди на жилье под предлогом утраты их документов об участии в Афганской войне, утверждают участники акции.

Примечание:

"В Дагестане умер один из голодающих ветеранов-афганцев", "Пикетчица потребовала от мэрии Махачкалы исполнить решение суда", "Протестующие водители в Махачкале пригрозили продолжением забастовки".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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