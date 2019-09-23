Семь дней голодовки "афганцев" в Махачкале прошли без реакции властей

23 сентября 2019, 22:57

Голодовка, начатая ветеранами 17 сентября в Афганском парке Махачкалы, игнорируется властями. Оказались безрезультатными и письменные жалобы к руководству Дагестана и президенту, констатировал один из протестующих.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 сентября около 20 дагестанских ветеранов афганской войны начали бессрочную голодовку в парке Махачкалы, потребовав от властей предоставления им жилья. На пятый день к голодовке присоединились еще около 20 ветеранов. протестующие заявляют, что намерены продолжать акцию до тех пор, пока их не примет глава Дагестана Владимир Васильев.

"Афганцы" все более разочаровываются в правительстве Дагестана, которое не реагирует на требования ветеранов, говорят протестующие на видео, опубликованном сегодня "Кавказ.Реалиями". "Обращение к нам - ужасное обращение", - констатировал участник голодовки Джалал Джалалов, напомнивший при этом, что главой государства является "великий человек" Владимир Путин. Другой протестующий, Шамиль Магомедов, предположил, что глава Дагестана Владимир Васильев не помогает ветеранам-афганцам, поскольку "не знает сути дела". "Может, ему искаженную информацию приносят? Это скорее всего. Потому что он человек справедливый, он бывший силовик", - говорит он на видео.

Обращения к властям и республики, и страны оказались безрезультатными, констатировал участник голодовки Магомедгаджи Гасанов. "Все мои обращения, вплоть до обращения к президенту РФ, направлены на рассмотрение в правительство Дагестана. Но они там не рассматриваются. Мне говорят: денег нет. Очередь не доходит", - процитировало 20 сентября Гасанова "МБХ-медиа".

Гасанов отметил, что в марте 1998 года лишился собственного жилья в результате стихийного бедствия, но никакой компенсации от государства не получил. "Более 20 лет живу на съемной квартире вместе с женой, четырьмя сыновьями, невесткой и двумя внуками. 37 лет, как я вернулся с Афганистана. Тем более, с марта 1998 года я лишился собственного жилья. У меня вопрос: сколько мне жить на съемных квартирах? Когда, наконец, у меня будет свое жилье?" - привело издание слова Гасанова.

Сегодня, на седьмой день голодовки, представители властей Дагестана по-прежнему не отреагировали на акцию протеста ветеранов-афганцев, сообщил "Черновик". На сайтах правительства и главы Дагестана по состоянию на 22.55 мск 23 сентября нет комментариев относительно требований протестующих.

На третий день голодовки один из ее участников был доставлен в больницу из-за серьезного ухудшения здоровья, но затем вернулся к протестующим. Еще нескольким вызывали скорую помощь.

Представитель ветеранов-афганцев Буйнакска Джалал Джалалов ранее заявил, что в этом году "афганцы" получили 61 сертификат на приобретение жилья. Всего, по словам голодающих, в Дагестане около 3200 ветеранов-афганцев. Из них в очереди состоят около 500 человек, еще тысячу ветеранов исключили из очереди на жилье под предлогом утраты их документов об участии в Афганской войне, утверждают участники акции.