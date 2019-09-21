Число голодающих в Махачкале ветеранов-афганцев удвоилось

21 сентября 2019, 18:18

На пятый день голодовки ветеранов-афганцев в махачкалинском парке к акции протеста присоединились еще около 20 человек. Тысячу ветеранов исключили из очереди на жилье под предлогом утраты их документов об участии в Афганской войне, рассказали протестующие.

Как информировал "Кавказский узел", 17 сентября около 20 дагестанских ветеранов афганской войны начали бессрочную голодовку в парке Махачкалы, потребовав от властей предоставления им жилья. Они заявили, что намерены продолжать акцию до тех пор, пока их не примет глава Дагестана Владимир Васильев. На третий день голодовки один из ее участников был доставлен в больницу из-за серьезного ухудшения здоровья, еще нескольким вызывали скорую помощь.

Участник акции, который почувствовал себя плохо, вновь присоединился к голодающим, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" протестующие. По их словам, никто из представителей власти за пять дней к голодающим не пришел, рассказали протестующие. При этом 20 и 21 сентября поддержать голодающих приехали несколько десятков человек из разных районов республики, а число голодающих достигло примерно 40. Возле палатки в парке Афганцев, где проходит голодовка, дежурит машина скорой помощи, передал корреспондент "Кавказского узла".

Один из ветеранов-афганцев, Селим Селимов из Дербентского района, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что служил в Афганистане с 1979 по 1981 год, имеет боевые награды. Сейчас он живет с семьей из 12 человек в квартире площадью 27 квадратных метров. "Мы добиваемся встречи с главой республики Васильевым. По Дербентскому району ни один афганец в очереди не состоит - ссылаются на то, что все документы утеряны. Если в городах есть возможность строить многоэтажные дома, то в районах их нет. Никакой надежды получить квартиру уже не осталось", - сказал Селимов.

Речь идет о 112 потерянных в Дербентском районе учетных делах ветеранов-афганцев, пояснил участник акции, эксперт Общественной палаты Дагестана Муршид Абдулгусейнов. "Говорят, утеряны документы, идите в суд доказывайте", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что добиться признания своей правоты в суде ветеранам не удалось.

Представитель ветеранов-афганцев Буйнакска Джалал Джалалов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в этом году афганцы получили 61 сертификат на приобретение жилья. "Но непонятно, по каким параметрам распространяются квоты по муниципалитетам. В Левашинском районе сертификаты получили 13 человек, в Буйнакске - два человека, в Дербентском районе – ни одного человека", - указал Джалалов.

По его словам, ветераны неоднократно пытались записаться на прием к прокурору Дагестана, чтобы изложить свои проблемы, но безуспешно. Джалалов также отметил, что в Дагестане нет реабилитационного центра для ветеранов-афганцев, им не предоставляется санитарно-курортное лечение.

Всего, по словам голодающих, в Дагестане около 3200 ветеранов-афганцев. Из них в очереди состоят около 500 человек, еще тысяча человек исключена из очереди по причине утери документов. Председатель кизлярской организации ветеранов войны в Афганистане Магомеднаби Магомедшарипов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ветераны Афганской войны в Дагестане получают ежемесячное пособие в 2900 рублей.