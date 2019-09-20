Участникам голодовки ветеранов-афганцев в Махачкале потребовалась помощь врачей

20 сентября 2019, 00:54

Голодающие в Махачкале ветераны-афганцы сообщили, что один из участников акции протеста 19 сентября был доставлен в больницу из-за серьезного ухудшения здоровья, еще нескольким вызывали скорую помощь.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа ветераны-афганцы собрались в Махачкале и пригрозили властям голодовкой.Они заявили, что уже много лет ожидают обещанные государством квартиры, но так и не получили их. 17 сентября около 20 дагестанских ветеранов афганской войны начали бессрочную голодовку в парке Махачкалы, потребовав от властей предоставления им жилья. 19 сентября В Махачкале голодающие ветераны-афганцы потребовали встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым.

На третий день бессрочной голодовки нескольким ее участникам потребовалась медицинская помощь, один из них, Магомед Магомедов, впоследствии был доставлен в больницу, сообщил 19 сентября "Черновик".

"Оказалось, что у него проблемы с желудком. Из-за голодовки начались сильные боли и кровотечение. Когда врачи привели в норму его давление, Магомед снова присоединился к нам, но мы заставили его поесть", – цитирует издание слова одного из голодающих.

Остальные ветераны-афганцы намерены продолжить свою акцию, сообщил сайт "Наша версия".

По состоянию на 00.45 мск на сайте и страницах в социальных сетях Минздрава Дагестана нет информации о состоянии здоровья участников голодовки в Махачкале.

Напомним, 15 февраля, в день 30-летия вывода советских войск из Афганистана, в Махачкале прошел митинг, на котором заместитель министра труда и соцразвития Зураб Багомедов заявил, что около 400 ветеранов уже получили субсидии, а в этом году власти планируют улучшить жилищные условия еще 60 семей ветеранов-афганцев.