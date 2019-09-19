Голодающие в Махачкале ветераны-афганцы потребовали встречи с Васильевым

19 сентября 2019, 23:00

В Махачкале третий день продолжается голодовка дагестанских ветеранов афганской войны с требованием предоставления им жилья. Они намерены продолжать акцию до тех пор, пока их не примет глава Дагестана Владимир Васильев.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа ветераны-афганцы собрались в Махачкале и пригрозили властям голодовкой, напомнив, что много лет ожидают от государства обещанные квартиры. 17 сентября около 20 дагестанских ветеранов афганской войны начали бессрочную голодовку в парке Махачкалы, потребовав от властей предоставления им жилья.

Акцию голодающие проводят в махачкалинском парке воинов-интернационалистов, более известном как «Афганский парк». Он расположен возле самого крупного городского проспекта имени Шамиля в центре города.

Участники голодовки, с которыми сегодня встретился корреспондент «Кавказского узла», рассказали, что находятся здесь круглосуточно. В парке разбита большая палатка, где лежат матрацы. Возле места проведения акции дежурит один полицейский в форме. Афганцы не назвали точное число участников акции протеста, отметив лишь, что в голодовке принимают участие около 20 человек.

За три дня голодовки никто из чиновников к ним не пришел, говорят ветераны. По их словам, они намерены продолжать голодовку, пока их не примет глава Дагестана Владимир Васильев.

«В феврале этого года мы встречались с руководителем администрации главы и правительства Дагестана Владимиром Ивановым, рассказали о проблеме жилья. С тех пор ничего не изменилось. Думаем, Васильев, как генерал, без внимания эти вопросы не оставит, и поймет нас», - рассказал один из участников акции.

Обращение с просьбой о встрече передано в аппарат Васильева. Оттуда сообщили, что глава республики находится в отъезде, и должен приехать в Дагестан ориентировочно в конце этой недели, рассказали голодающие.

Юриста, представляющего интересы участников акции, по их словам, у них нет.

Уполномоченный от группы голодающих Гасайни Гасайниев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в настоящее время афганцы разделены на две категории: кто встал в очередь на жилье до 1 января 2005 года и после этой даты.

Это связано с тем, что, согласно федеральному закону от 22 августа 2004 года №122 «О монетизации льгот», после 1 января 2005 года финансовое обеспечение жильем афганцев и других категорий бывших льготников, в том числе чернобыльцев, возложено на региональные власти, до этой даты финансирование осуществлял федеральный бюджет.

«До 2005 года встали в очередь на жилье около 500 человек, после этой даты - около тысячи. В первом случае сведения об очередниках находятся в Министерстве труда и соцразвития Дагестана, у тех, кто встал в очередь после 2005 года – в Минстрое республики, причем в порядке общей очереди, без льгот», - говорит Гасайниев.

Он отметил, что сам стоит в очереди с 2009 года в Дербентском районе. Гасайниеву 53 года, он служил в Афганистане 1 год и 8 месяцев, участвовал в боевых действиях в составе разведроты. Живет ветеран с семьей в доме родителей.

По словам Гасайниева, в Дербентском районе 162 семьи афганцев с учетом погибших и умерших ветеранов. При этом за последние 20 лет только один ветеран получил квартиру, и то через суд.

Участники акции рассказали, что ежегодно дагестанские афганцы получают до 50 квартир. «С такими темпами, учитывая количество очередников, мы не доживем до новых квартир», - говорят голодающие.

Адвокат посоветовал афганцам добиваться прав на жилье через прокуратуру

Согласно статье 16 федерального закона «О ветеранах», ветераны афганской кампании имеют право претендовать на жилплощадь в случае, если они «нуждаются в улучшении жилищных условий» - то есть если размер жилплощади составляет менее 18 квадратных метров на каждого члена семьи, либо если жилье является ветхим, пояснил московский адвокат Евгений Черноусов.

«К примеру, если человек проживает на 20 квадратных метрах с сыном и женой, то он может претендовать на квартиру в 54 квадратных метра. Однако если у ветерана есть в собственности, например, квартира в 200 метров, то закон не предусматривает субсидий», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Евгений Черноусов.

В отличие от других льготников – чернобыльцев, сирот - афганцы стоят в своей, отдельной очереди, которая обычно движется быстрее, добавил адвокат.

«Стоит заметить, что история с дагестанскими афганцами – большая редкость. На практике адвокаты сталкиваются с подобным крайне редко», - прокомментировал Черноусов слова участников акции протеста о том, что их очередь была ликвидирована чиновниками.

«Афганцам необходимо обратиться в прокуратуру, которая обязана провести проверку и установить, куда пропала очередь и куда делись квартиры. Также по указанию надзорного ведомства очередь должна быть восстановлена, а время ожидание перерассчитано», - рассказал Черноусов.

Напомним, 1 5 февраля, в день 30-летия вывода советских войск из Афганистана, в Махачкале прошел митинг, на котором замминистра труда и соцразвития Зураб Багомедов заявил, что около 400 ветеранов уже получили субсидии, а в этом году власти планируют улучшить жилищные условия еще 60 семей ветеранов-афганцев.