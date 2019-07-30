Матери арестованных буйнакцев пригрозили акциями протеста

30 июля 2019, 23:58

Родственники жителей Буйнакска Самата Татарханова и Рамазана Закарьяева, обвиненных в причастности к боевикам, планируют акции протеста для привлечения внимания к делу. Защита требует у следователей видео с присягой ИГ*, чтобы доказать его постановочный характер.

Как информировал "Кавказский узел", 23 октября 2018 года Следком отчитался о задержании четырех жителей Буйнакского района, в том числе двух подростков, по подозрению в незаконном обороте оружия. Самату Татарханову, Даниялу Загирову, Рамазану Закарьяеву и Али Рамазанову было предъявлено обвинение в организации незаконного вооруженного формирования и хранении оружия организованной группой. 19 июля суд оставил всех четверых обвиняемых под стражей до сентября.

23 мая правозащитники сообщили, что все четверо обвиняемых отказались от своих показаний, сославшись на самооговор под пытками. Молодые люди заявляли, что после задержания их пытали током, а также вывезли в лес и под дулами автоматов заставили прочитать перед видеокамерой присягу лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*. Заявление жителей Буйнакска о вынужденной записи присяги ИГ* - уникальное для Дагестана явление, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитник и адвокат. По словам адвокатов обвиняемых, следствие отказалось предоставить защите видео с присягой своих подзащитных лидеру ИГ*.

Рамазан Закарьяев и Самат Татарханов, арестованные по обвинению в причастности к боевикам,настаивают на своей невиновности. Об этом рассказали матери арестованных молодых людей после недавних свиданий с ними, передал корреспондент "Кавказского узла".

Мать Самата Татарханова Зумрут встретилась с сыном сегодня, 30 июля. Женщина заявила, что готова начать акции протеста для привлечения внимания к делу.

"Мы готовы объявить голодовку в центре Махачкалы, если дело против наших сыновей продолжится в таком же духе. Они не признают свою вину и считают себя невиновными. 30 июля я была у него в СИЗО в Махачкале. Он не понимает, за что ему выдумали такие статьи", - рассказала женщина "Кавказскому узлу".

По словам Зумрут, претензий к условиям содержания ее сын не высказывал. "На здоровье не жалуется. По поводу условий в СИЗО говорит, что жизнь можно, пыток там нет. Единственное, что его мучает, это выдвинутые обвинения", - сказала она.

Женщина отметила, что силовики не проявляли к ее семье повышенное внимание после ареста Самата. "Участкового ни разу не видела, не приходил к нам. Родственников на профучет не ставят, по крайней мере официально об этом нам не известно", - добавила Зумрут.

Мать Рамазана Закарьяева Заира последний раз виделась с сыном 6 июля. Она также готова участвовать в акциях протеста.

"Он пропал 18 октября, а 21 октября мы узнали, что его задержали, с тех пор одно свидание было в Кизилюрте и несколько свиданий уже в Махачкале. У него жалоб на здоровье или условия содержания как таковых нет, одно время жаловался на боли в голове. Его в СИЗО уговаривали признаться во всем, взять вину на себя, обещали помочь, если признается, но он отказался", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Заира.

По словам женщины, ее сын настаивает на своей невиновности и рассчитывает рассказать в суде обо всех обстоятельствах своего преследования.

"Он судье расскажет все, что было в действительности: как их пытали, как записывали постановочное видео, как выбивали признательные показания. Но мы не только на это надеемся, мы еще в разные [инстанции] обращаемся. Хотели провести акции, чтобы привлечь внимание к делу наших сыновей, но нам не разрешают. Мы бы хотели достучаться до президента Путина", - добавила она.

Прокуратура и региональный Совет по правам человека не отреагировали на обращения по поводу пыток арестованных буйнакцев, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Обращения были поданы еще в апреле этого года. Ответ мне должны были прислать в течение месяца, но до сих пор нет ответа от них. Обычно, когда мы обращаемся, бывает, что не получаем ответа, но шаги какие-то предпринимаются. В этом случае, [насколько мне известно], никаких шагов не предпринято", - заявил Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он выразил сомнения, что повторное обращение заставит эти структуры отреагировать на жалобы. "Я думал над тем, чтобы еще раз обратиться к ним, написать повторное обращение, но раз нет реакции на первое обращение, то и на следующие тоже не ответят. К тому же после тех жалоб мы больше не получали новых жалоб от задержанных. С тех пор мы встречались только с родителями, а самих ребят не видели после того раза, когда посещали их в апреле", - отметил он.

Родители обвиняемых требуют показать видео с присягой лидеру ИГ*, которое арестованные молодые люди называют постановочным. "Задержанные рассказали, что видео снято под угрозами: их вывезли в лес, направили оружие на них, и они под страхом читали то, что им дали. Все это записывалось на телефон одного из задержанных. Они (родители) требуют показать это видео, чтобы адвокаты смогли доказать его постановочность", - добавил представитель ОНК.



Видео с присягой будет отправлено на экспертизу, как только защита его получит, отметил адвокат Арсен Шабанов.

"Следователи готовы нам предоставить это видео, на днях мы его получим и посмотрим. Скорее всего, будет необходимость отправить его на экспертизу, чтобы доказать его постановочный характер. После первичного просмотра мы уже решим, какие действия нам предпринимать. Пока это видео смотрели только следователи, оно нигде не публиковалось", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шабанова, дело будет направлено в Северо-Кавказский военный суд в сентябре. "Скоро нам предоставят все материалы уголовного дела и в течение месяца мы ознакомимся с ними. Скорее всего, в сентябре состоится первое судебное заседание. Ребята настаивают на своих показаниях, что в преступлении признались под пытками", - сказал защитник.

Шабанов отметил, что к обвинению молодых людей добавили новые статьи, среди которых организация террористического сообщества, организация террористической деятельности и прохождение обучения для осуществления террористической деятельности (статьи 205.3, 205.4 и 205.5 УК РФ). Даниялу Загирову дополнительно вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ).

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.