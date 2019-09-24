Состояние здоровья Малсага Ужахова стабильно тяжелое

24 сентября 2019, 01:53

Состояние здоровья руководителя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова стабильно тяжелое, врачи не рекомендуют этапировать его из Владикавказа в Ессентуки на судебное заседание, сообщил адвокат Джабраил Куриев.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября руководитель Совета тайпов Ингушетии Малсаг Ужахов отказался присутствовать на судебном заседании, пояснив, что ему стало плохо по дороге в суд. Адвокат Джабраил Куриев указал, что неоднократно напоминал следователям о сердечно-сосудистом заболевании своего подзащитного. 11 сентября Куриев сообщил о резком ухудшении состояния Ужахова в СИЗО Владикавказа, а 13 сентября адвокат рассказал, что Ужахов перенес за неделю два сердечных приступа и нуждается в лечении в больнице СИЗО. 16 сентября Куриев рассказал, что Ужахов получил необходимые лекарства, началось его обследование.

Малсаг Ужахов после акций протеста в Магасе обвинен в применении насилия в отношении правоохранителей и в том, что он организовал это преступление и руководил им. Ему также предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным Малсага Ужахова, а также лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Бараха Чемурзиева и Исмаила Нальгиева.

Состояние здоровья руководителя ингушского Совета тейпов Малсага Ужахова стабильно тяжелое, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Джабраил Куриев.

Он также рассказал, что 23 сентября его подзащитному провели комплексное обследование в одной из клиник Владикавказа. Его осматривали эндокринологи, кардиологи, сосудистые хирурги. Врачи подтвердили наличие у него ряда заболеваний, зафиксировали обострение сахарного диабета.

«Медиками было отмечено повышение сахара в крови в два с половиной раза выше нормы. Также вызвал особое опасение тот факт, что даже при ударной дозе лекарств стабильно держится высокое давление. Учитывая состояние здоровья моего подзащитного, врачи настоятельно рекомендуют покой и утверждают, что этапирование его из Владикавказа в Ессентуки на судебное заседание чревато непредсказуемыми последствиями», - привел мнение врачей Куриев.

По его словам, он неоднократно напоминал следователям, что Малсаг Ужахов - инвалид, человек преклонного возраста, у него ряд серьезных заболеваний, больное сердце и гипертония.

«Длительные поездки в автозаке, где даже здоровый человек испытывает недостаток свежего воздуха, для него, сердечника, нежелательны. Малсаг Ужахов неоднократно просил следствие, чтобы ему ограничили поездки в автозаке на судебные заседания в другие города, Он просил организовать его участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи», - говорит Куриев.

Он также сказал, что рассмотрение дела по продлению содержания под стажей Ужахова состоится в Ессентукском горсуде в 16.00 мск 24 сентября.

Ранее про одно из заболеваний, которым страдает Ужахов, рассказывала врач кардиологического диспансера в Ингушетии Аза. "Таким больным, как Ужахов, рекомендуется два раза в год в обязательно порядке проходить стационарное лечение", - сообщила она.