Версия о планах убитого в Грозном Азиева озвучена без доказательств

10 сентября 2019, 23:05

Официальная версия гибели в Грозном 18-летнего Усмана Азиева, а также заявления о его планах нападений на силовиков вызвали недоверие у местных жителей. Следствие должно представить доказательства озвученной версии инцидента, отметили юристы. Радикализации молодежи на Кавказе способствуют социальная несправедливость в стране и особый менталитет, считают бывшие силовики.

Как писал "Кавказский узел", утром 9 сентября на Петропавловском шоссе в Грозном сотрудники ГИБДД "по поступившей ориентировке" остановили автомобиль Ford, за рулем которого находился 18-летний Усман Азиев. По версии силовиков, водитель выстрелил из пистолета в сторону полицейских и был убит ответным огнем. По данным МВД, убитый разыскивался за похищение автомобиля и оружия. Помощник главы Чечни, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев заявил, что убитый планировал нападение на правоохранителей. При этом Следком пока не подтвердил эту версию.

В Чечне c 2015 по 2018 годы вооруженное подполье значительно помолодело, в ряды боевиков рекрутируют даже детей. Если в 2015 году во время терактов и столкновений с силовиками 7 из 10 погибших и раненых боевиков были младше 35 лет, то в 2018 году убитых боевиков уже 21, и 20 из них — это молодежь. За три года подполье отличилось не только возрастом - самому юному участнику теракта было всего 11 лет - но и дерзостью атак, говорится в материале «Ряды чеченского подполья заполнила молодежь», опубликованном на «Кавказском узле» и основанном на анализе статистики по убитым и раненым в стычках с силовиками и во время терактов.

Официальная версия вызвала вопросы у местных жителей

Усман Азиев, как считают силовики, украл табельное оружие и форму, а также угнал автомобиль своего родственника, сотрудника Росгвардии, к которому приехал переночевать, в ночь на 9 сентября, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» источник в силовых структурах республики. По его словам, оперативники опрашивают родных и знакомых убитого в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего.

По данным следствия, молодой человек стал стрелять в ответ на требование силовиков остановить автомобиль. Усман Азиев - уроженец Мекен-Юрта. По словам источника в МВД Чечни, ранее серьезных проступков или правонарушений со стороны Азиева не было, родные и близкие не могут объяснить мотивов его действий.

Версия силовиков об инциденте 9 сентября в Грозном и заявления о том, что Азиев планировал нападения на силовиков, вызвали вопросы у опрошенных корреспондентом «Кавказского узла» жителей Чечни.

«Откуда у силовиков данные, что парень готовил нападения на сотрудников правоохранительных органов? Должна же была быть какая-то мотивировка для того, чтобы пойти на такой шаг», - полагает местная активистка Фатима.

«Полиция сообщила, что этот парень начал в них стрелять, и был убит ответным огнем. Но среди полицейских никто не пострадал», - обратил внимание другой активист Идрис.

«Я видел съемку с места происшествия. Там видны пробоины от пуль в районе заднего стекла и боковых ветровых стекол машины [в которой находился Азиев] сзади. Это, как мне кажется, больше похоже на то, что стрельбу по машине вели вдогонку», - заметил грозненец Султан.

Видео МВД России с места инцидента опубликовал телеканал «Звезда» 9 сентября. На опубликованных кадрах запечатлен осмотр следователями белого автомобиля Ford. Лобовое стекло у машины целое, в на заднем и боковых ветровых видны пробоины. Также на видео показан лежащий на земле пистолет и гильзы.

«Сложно судить, что там случилось на самом деле. Но совершенно ясно одно - этот Усман Азиев создал очень серьезные проблемы своим близким. В первую очередь тому, чьим оружием и машиной он воспользовался», - высказал свое мнение бывший сотрудник правоохранительных органов республики Ильяс.

В Чечне власти практикуют применение принципа коллективной ответственности для семей членов вооруженного подполья, о введении которого глава республики Рамзан Кадыров заявил 5 декабря 2014 года, после атаки боевиков на Грозный. Глава Чечни сказал, в частности, что родственников боевиков будут выдворять из республики, а их дома - сносить. Кроме того, в республике проводятся массовые проверки круга общения предполагаемых боевиков, которые сопровождаются нарушениями прав задержанных. Сами такие задержания не имеют достаточных законных оснований, указывали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Следствие должно представить доказательства озвученной версии инцидента, отметили юристы

Озвученная официальная версия инцидента 9 сентября в Грозном и всего, что ему предшествовало - лишь предварительная версия, и следствие должно представить четкие доказательства, считают московский адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов и московский юрист, бывший начальник главного следственного управления СКП России Дмитрий Довгий.

«Помимо утверждения силовиков должны быть доказательства и свидетельские показания о планах молодого человека по поводу нападения, а не просто сам факт похищения пистолета, формы, автомобиль. Может, он кому-то рассказывал, что собирается совершить такие действия. Надо прослушать его телефонные разговоры. Нужна достоверная информация. А пока однозначно утверждать, что он готовил нападение на силовиков сейчас нельзя», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Евгений Черноусов.

По его словам, причины и мотивы в этом случае могут быть разные. «У меня возникает вопрос, он был в разработке у ФСБ как боевик или нет? Если готовил такое нападение, то силовики должны были знать о его планах. Преждевременно его обвинять в нападении на силовиков. Для этого необходимы четкие доказательства. Надо все выяснить, потом утверждать», - отметил Евгений Черноусов.

«Я знаю нескольких случаев, когда люди разными путями овладевали оружием полицейского для разных целей, но не для нападения на силовиков. Например, для кражи, для разбоя. Но в моей практике не было такого, чтобы крали пистолет сотрудника и пытались напасть на силовиков. Правоохранительные органы должны провести расследование и выяснить все подробности этого инцидента», - подчеркнул Евгений Черноусов.

По его мнению, следствие также должно дать оценку действиям силовиков. «Не могли ли силовики просто обезвредить его. Это вопросы, на которые должны быть даны четкие ответы», - добавил Евгений Черноусов.

Теоретически то, о чем рассказали силовики, вполне могло произойти, отмечает Дмитрий Довгий. «Надо опросить всех свидетелей, выяснить все обстоятельства. Все же надо понять, что подвигло такого молодого парня на совершение таких действий. Надо выяснить, в какой семье он рос, выделялся ли странным поведением и так далее», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Дмитрий Довгий.

При этом, по его словам, версия силовиков на первый взгляд вызывает сомнения. «Как мог сотрудник Росгвардии так халатно отнестись к своему табельному оружию и форме? Он должен был тщательно хранить свое оружие, форму и ключи от автомобиля. В этом случае надо выяснить, сообщил ли этот сотрудник Росгвардии о пропаже оружия и формы? Сообщил ли своевременно? У меня много вопросов возникает к этой версии. Силовики должны представить неопровержимые факты и больше информации о случившемся», - подчеркнул Дмитрий Довгий.

Он добавил, что в своей практике сталкивался с кражей табельного оружия полицейского. «Были случаи, когда у полицейского крали пистолет и совершали преступление, но не террористического направления. Например, разбойное нападение было», - добавил Довгий.

Стоит отметить, что в мае текущего жители Чечни, а также опрошенные "Кавказским узлом" бывшие силовики подвергли сомнению заявления силовиков о задержании девятерых предполагаемых боевиков, которые, по информации источников, планировали нападения на правоохранителей.По данным источников, задержанные носили при себе "письменные присяги" на верность запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Социальная несправедливость и особый менталитет способствуют радикализации молодежи на Кавказе, считают бывшие силовики

Радикализация среди молодежи на Кавказе происходит в первую очередь из-за того, что существует недовольство социальной ситуацией, считает глава Совет ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров.

«Кавказ остается особым регионом. У его населения свой менталитет, свой жизненный уклад. Ни Советский Союз, ни нынешняя Россия ничего нового в устоявшиеся вековые традиции внести не смогли», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Сергей Гончаров.

В то же время, по его словам, в стране установилась система, когда во главе угла ставится материальный успех человека, что вызывает у молодежи неприятие. «Молодежь и на Кавказе в том числе видит разделение между богатыми и бедными. Это разделение молодых людей, мягко говоря, раздражает», - уверен Сергей Гончаров.

К тому же, по его словам, у молодежи нет социальных лифтов, возможность сделать карьеру без определенных связей, а государство не желает менять тенденцию развития общества именно по этой колее. «Почему умный человек, который получил высшее образование, к примеру, не может найти себе достойное место в жизни? Потому что, может быть, это место занято никчемным человеком, но являющимся родственником какого-то большого начальника. Это негативное восприятие и приводит к негативным реакционным действиям», - резюмировал Сергей Гончаров.

В июне текущего года военные эксперты Александр Перенджиев и Геннадий Гудков заявили об активизации боевиков на Северном Кавказе, связав это с экономическим и политическим кризисом. 30 января Центр анализа и предотвращения конфликтов опубликовал доклад о причинах и факторах радикализации жителей Северного Кавказа. Властям Чечни, Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии следует использовать более креативный подход, участвовать в решении семейных конфликтов и поддерживать молодежные проекты, чтобы снизить влияние радикальных идей на жителей республик, указали авторы доклада. Доклад "Можно ли предотвратить новые волны радикализации на Северном Кавказе?" опубликован и на "Кавказском узле".

Ветеран МВД, полковник полиции Амир Колов согласен с мнением о том, что недовольство молодежи, которое порой приводит к радикализации, порождается отсутствием перспектив. Но наряду с этим эксперт отметил особенности мотивации молодых жителей Кавказа.

«Кавказская молодежь мотивирована на то, чтобы проявить как-то себя перед окружающими, перед родственниками. В кавказской среде человека уважают за некие достоинства. Но выразить себя, проявить эти достоинства часто молодежи негде и не в чем. В целом, дорога для кавказской молодежи, особенно для дагестанцев и чеченцев, закрыта. Даже в таком «кавказском» роде занятий, как спорт пути не всем доступны. Потому что и там коррупция процветает», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Амир Колов.

По его мнению, несмотря на популярность среди молодежи, успехи таких людей, как Хабиб Нурмагомедов не могут изменить ситуацию. «Если тысячи таких Хабибов будет, они не изменят то положение, которое есть во власти, и в республиках, и в России, не изменят предвзятое отношение к людям. Отдельные личности подпитывают только свой эгоизм, но не меняют положение. Вроде в России радуются победе Нурмагомедова. Но акции, которые унижают кавказцев, не прекращаются. Например, идут аресты местных чиновников, многих из которых, может быть, и стоило посадить, однако при этом федеральные чиновники, которые и взрастили всю эту коррупцию, остаются на местах», - посетовал полковник полиции.

Он также отметил, что и у себя дом, на родине сложившаяся система не дает кавказской молодежи проявить свои способности, если нет родственной связи. «Молодежь, видя все это, имея обостренное чувство справедливости, ищет возможности каким-то образом выразить свой протест», - полагает Амир Колов.

Он не видит влияния каких-то закулисных сил или пропаганды. «Той активной агитации к боевым действиям, что была раньше, в настоящее время на Кавказе не проводится. Наоборот, среди молодежи превалируют взгляды, которые вроде бы нейтрализировали радикальные настроения. У части молодежи имеет место влияние ислама. Но они считают, что власти искажают ислам, рекламируют харам», - высказал свое мнение Амир Колов.

Как молодежь на Северном Кавказе попадает под влияние экстремистов и что нужно делать властям для противодействия радикализации, рассказывается на простых примерах в мультфильме "Выбор есть! Как предотвратить радикализацию на Северном Кавказе", созданном Центром анализа и предотвращения конфликтов.