На месте происшествия на Петропавловском шоссе в Грозном. Фото: пресс-служба МВД по Чеченской Республике.

09 сентября 2019, 13:36

Силовики сообщили подробности перестрелки в Грозном

Убитый сегодня в перестрелке с полицейскими 18-летний житель Чечни был объявлен в розыск после похищения машины и пистолета у родственника, сообщили в МВД. Молодой человек планировал нападения на правоохранителей, заявил директор ЧГТРК, однако Следком пока не подтвердил эту версию.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром на Петропавловском шоссе в Грозном сотрудники ГИБДД "по поступившей ориентировке" остановили автомобиль Ford, за рулем которого находился уроженец Надтеречного района Усман Азиев, 2001 года рождения. По версии силовиков, водитель выстрелил из пистолета в сторону полицейских и был убит ответным огнем.

18-летний Усман Азиев, убитый сегодня утром в Ленинском районе, разыскивался за похищение автомобиля и оружия, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне.

"Азиев находился в розыске. Накануне он скрылся, похитив автомобиль марки Ford, обмундирование и табельное оружие у своего родственника, сотрудника силовых структур. Ориентировка на него и угнанное им транспортное средство была передана в подразделения правоохранительных органов республики. Сегодня утром он был убит на въезде в Грозный со стороны Петропавловского шоссе при оказании вооруженного сопротивления", - рассказал сотрудник МВД.

Он уточнил, что молодой человек был одет в военную форму, которую, по версии правоохранителей, также похитил у родственника-силовика.

Убитый молодой человек планировал нападения на правоохранителей, заявил помощник главы Чечни, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. По его словам, во время перестрелки больше никто не пострадал, сообщает ЧГТРК на своем сайте.

Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал Mash. На опубликованных кадрах показан стоящий около зданий кафе и торговых комплексов автомобиль Ford  с чеченскими номерами, рядом с которым стоят около десятка сотрудников полиции. Видео сделано вблизи проезжей части, в кадре видны припаркованные и проезжающие мимо автомобили.

Следственный комитет начал расследование дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). "На требование сотрудников УГИБДД МВД по ЧР остановить автомашину марки "Форд" водитель произвел выстрел из пистолета в сотрудников полиции. Сотрудники полиции были вынуждены открыть ответный огонь", - сообщила пресс-служба СУ СКР по Чечне.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Версию Ахмеда Дудаева о том, что убитый планировал нападения на силовиков, Следком пока не подтвердил.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

Примечание:

"Версия о бытовом характере перестрелки уроженцев Чечни и Дагестана вызвала возмущение в сети", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Прокуратура Чечни отмежевалась от инцидента со стреляющим ребенком".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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