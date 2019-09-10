Сотрудник силовых структур. Фото: Юлия Симатова / Югополис

10 сентября 2019, 05:21

Источник рассказал о личности убитого в Грозном

Убитый в Грозном Усман Азиев - уроженец Мекен-Юрта. Он выкрал у своего родственника автомобиль и пистолет, сообщил источник в МВД Чечни. По его словам, ранее серьезных проступков или правонарушений со стороны Азиева не было.

Как писал "Кавказский узел", утром 9 сентября на Петропавловском шоссе в Грозном сотрудники ГИБДД "по поступившей ориентировке" остановили автомобиль Ford, за рулем которого находился уроженец Надтеречного района Усман Азиев, 2001 года рождения. По версии силовиков, водитель выстрелил из пистолета в сторону полицейских и был убит ответным огнем. По данным МВД, убитый разыскивался за похищение автомобиля и оружия.

По словам сотрудника МВД Чечни, убитый 9 сентября Усман Азиев является уроженцем селения Мекен-Юрт.

«Выяснилось, что минувшим вечером он приехал к своему дяде, сотруднику силовых структур, проживающему в селении Нижний Наур (Надтеречное) Надтеречного района. Поздно ночью, воспользовавшись тем, что в доме все уснули, он вытащил из сейфа табельный пистолет родственника марки ПМ и скрылся в неизвестном направлении на его машине марки «Форд Фокус». Был обнаружен утром на въезде в Грозный и нейтрализован после того, как выстрелил в сотрудника полиции», - рассказал он 9 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, родные и близкие не могут объяснить мотивов действий молодого человека. «Ранее каких-либо серьезных проступков или правонарушений с его стороны не было», - сказал сотрудник ведомства.

"Сотрудники полиции вынуждены были открыть огонь", - сообщила ранее пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Чечне, отметив, что молодой человек в ответ на требование силовиков остановить автомобиль выстрелил из пистолета. Помощник главы Чечни, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев заявил, что убитый планировал нападение на правоохранителей.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

Примечание:

"Версия о бытовом характере перестрелки уроженцев Чечни и Дагестана вызвала возмущение в сети", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Прокуратура Чечни отмежевалась от инцидента со стреляющим ребенком".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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