Ряды чеченского подполья заполнила молодежь

В Чечне c 2015 по 2018 годы вооруженное подполье значительно помолодело, в ряды боевиков рекрутируют даже детей. Это следует из анализа статистики « Кавказского узла » по убитым и раненым в стычках с силовиками и во время терактов.

В 2015 году во время терактов и столкновений с силовиками 7 из 10 погибших и раненых боевиков были младше 35 лет. В 2018 году убитых боевиков уже 21, и 20 из них — это молодежь. За три года подполье отличилось не только возрастом - самому юному участнику теракта было всего 11 лет - но и дерзостью атак.

Сведения о возрасте убитых «Кавказский узел» получил как из официальных источников, так и с помощью собственного расследования. Но подтверждение из независимых источников удалось получить не по всем данным.

Стоит учесть, что на Северном Кавказе силовики неоднократно фабриковали итоги спецопераций: молодых людей убивали при сомнительных обстоятельствах, позже объявляя их боевиками. Поэтому некоторые из тех, кого официально объявили членами вооруженного подполья, могли не иметь отношения к терроризму. Погибших в ситуациях, где фальсификации подтверждены, «Кавказский узел» в статистику не включал.

Тенденции предыдущих двух лет получили развитие еще раньше . Рост молодежи в рядах боевиков наблюдался в 2016 году по сравнению с 2015-м, что следует из инфографики. Среди 10 убитых или раненых при столкновениях с силовиками в Грозном в декабре 2016 года не было ни одного человека старше 20 лет. В 2015 году было убито или ранено 10 предполагаемых боевиков, семеро из них — младше 35 лет.

В следующем году число убитых и раненых выросло более чем в два раза — до 22, из них 20 — это молодежь. В 2017 году цифры незначительно сократились: убитыми числились 19 боевиков, из них 16 — молодые люди. В прошлом же году в Чечне среди убитых оказался 21 человек, и 20 из них относились к молодежи. Всего же за четыре года убиты 72 боевика, и доля молодых среди них - 63 человека, то есть почти 90%.

Хроника инцидентов с участием предполагаемых боевиков в Чечне в 2017 и 2018 годах

2018 год

4 января 2018 года в селе Автуры Шалинского района при задержании был убит подозреваемый в расстреле чеченского полицейского 27-летний местный житель Хамзат Баймурадов, который ранее служил в правоохранительных органах и был судим за пособничество боевикам.

20 марта 2018 года в Старопромысловском районе Грозного был убит мужчина 1997 года рождения, который, по утверждению силовиков, обстрелял сотрудника полиции. Однако силовики не назвали имени убитого, подтверждений его причастности к подполью не было.

Также 20 марта 2018 года четыре вооруженных человека были заблокированы и убиты в ходе спецоперации в Ачхой-Мартановском районе Чечни на границе с Ингушетией. Старшему из убитых – уроженцу Дагестана Назиму Таибову было 33 года. Остальные убитые были опознаны как уроженцы Малгобекского района Ингушетии Асламбек Алероев (28 лет), Хаваж-Багауддин Коттоев (24 года) и Ахмед Медов (19 лет).

19 мая 2018 года боевики напали на храм Архангела Михаила в Грозном, в результате чего были убиты двое сотрудников полиции, четверо боевиков и один прихожанин, еще двое полицейских ранены. По данным силовиков, руководил группой нападавших 18-летний Ахмед Цечоев Вместе с Цечоевым были убиты родные братья 18-летние Амир и Али Юнусовы, а также 19-летний Микаил Элисултанов.

20 августа 2018 года произошла серия нападений на полицейских в Грозном и Шалинском районе, которую, по данным силовиков, организовал 18-летний Магомед Мусаев, сын заместителя мэра города Шали Рамзана Мусаева. Магомед Мусаев и еще один молодой человек напали на отделение полиции в Шали с ножами, ранили двоих полицейских и были убиты. Еще один молодой человек, по данным силовиков, на посту ДПС в селении Мескер-Юрт Шалинского района совершил самоподрыв, но остался жив и был доставлен в больницу, где затем скончался.

Также 20 августа 2018 года 17-летний Элах Ахматханов и его 11-летний брат Мухамад-Амин Ахматханов устроили атаку на полицейских в Грозном, они сбили на автомобиле трех силовиков и были убиты. В нападениях на силовиков в Шалинском районе, по данным «Кавказского узла», участвовали местные жители 17-летний Шамсуди Ахтаев и 16-летний Магомед Ахтаев. Интернет-ресурсы, поддерживающие "Исламское государство"*, 21 августа опубликовали видео, на котором чеченские подростки присягают ИГ*. Террористическая организация заявила, что именно эти подростки днем ранее напали на силовиков в Чечне.

16 сентября 2018 года на границе Чечни и Ингушетии в Ачхой-Мартановском районе в безлюдной местности произошло боестолкновение между силовиками и группой боевиков. В результате боестолкновения трое боевиков были убиты . Они были опознаны как 35-летний житель Кабардино-Балкарии Анатолий Хаджиев, 32-летний уроженец Киргизии Османджон Кочкаров и 26-летний уроженец села Пседах Малгобекского района Ингушетии чеченец Мовсар Алероев.

11 ноября 2018 года около села Мартан-Чу Урус-Мартановского района два жителя райцентра, по версии силовиков, оказали при попытке задержания вооруженное сопротивление и были убиты . В их числе 17-летний Ахмед Янаев. Его спутником был, по данным корреспондента «Кавказского узла», 24-летний Сулумбек Сембиев (силовики сообщали, что Сембиеву, который ранее был судим и приговорен к условному лишению свободы, было 34 года).

17 ноября 2018 года в Старопромысловском районе Грозного около 21-го КПП произвела самоподрыв 25-летняя Екатерина Спиридонова – уроженка Адыгеи, которая в последнее время проживала в Хасавюрте и находилась в декретном отпуске. Чеченские власти заявили, что женщина, совершившая самоподрыв, была завербована членами "Исламского государства". При этом других подтверждений причастности Спиридоновой к подполью не было. Ее мать рассказала, что ее дочь из Дагестана насильно вывезли в Чечню, детей отобрали, Екатерине удалось бежать, но она осталась в Чечне.

2017 год

11 января 2017 года в результате боестолкновения в селе Цоци-Юрт были убиты четыре боевика и два силовика. Самому старшему среди убитых боевиков - жителю Курчалоя Узум-Хаджи Мадаеву было 36 лет. Среди убитых боевиков оказались также 28-летний уроженец Шали Райбек Идрисов, 32-летний уроженец села Герменчук Алихан Купчиев, и 24-летний житель Шали Умар Оздиев.

16 января 2017 года скончался после задержания в селе Курчалой Алихан Музаев, заподозренный в связях с боевиками. Точных данных о возрасте Музаева нет, но по информации источников «Кавказского узла» в Чечне, на момент смерти ему было более 35 лет.

25 января 2017 года четверо полицейских были ранены в одном из отделов полиции в Грозном задержанным, который подозревался в причастности к боевикам. Нападавший, которым оказался 26-летний Ислам Лорсанов, был убит.

30 января 2017 года в результате нападения на сотрудников полиции Шали двое полицейских погибли, были убиты трое нападавших, двое мирных жителей получили ранения. Убитые боевики были опознаны как жители Шали 20-летний Сидик Даргаев и 18-летние Юнус Мукаев и Бешто Эмедиев.

24 марта 2017 года в результате нападения участников вооруженного подполья на базу Национальной гвардии в Наурском районе были убиты шесть силовиков, еще трое получили ранения. В ходе этого боестолкновения были убиты шесть предполагаемых участников вооруженного подполья . Старшему из них, Умару Мусалаеву, было 29 лет. В числе убитых были опознаны 24-летний Рамзан Муридов и 26-летний Хабил Муридов. Также были убиты 21-летний Шамиль Муридов, 28-летний Магомед Акбулатов и Хизир Закараев, которому, по данным «Кавказского узла», на тот момент было 25-26 лет.

30 марта 2017 года в ходе спецоперации в Урус-Мартановском районе, по утверждению источника в силовых структурах, были убиты два предполагаемых участников вооруженного подполья, возраст обоих не превышал 30 лет. При этом силовики даже не назвали имен убитых, и других подтверждений их причастности к подполью не было.

19 ноября 2017 года при нападении на пост полиции около села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе были убиты два предполагаемых участника вооруженного подполья. Они были опознаны как 36-летний житель Ингушетии Ахмед Чахкиев и 31-летний житель Алтайского края Адам Цуцаев.

*- По решению суда организация "Исламское государство” признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена