Конституционный суд счел арест Кочаряна неправомерным

04 сентября 2019, 17:51

Процессуальная норма, которой обоснован арест второго президента Армении Роберта Кочаряна, противоречит Конституции, постановил суд. При этом Конституционный суд счел возможным уголовное преследование бывшего главы государства.

Как писал "Кавказский узел", Роберт Кочарян был взят под стражу 27 июля 2018 года, но 13 августа того же года Апелляционный суд отменил это решение, сославшись на неприкосновенность Кочаряна как бывшего президента Армении. Кочарян остался под арестом, но 18 мая 2019 года судья Давид Григорян постановил освободить его под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха, а также приостановить само дело и передать его в Конституционный суд. 25 июня Генпрокуратура Армении добилась в Апелляционном суде возвращения Кочаряна под стражу и возобновления дела. Судья Давид Григорян, освободивший Кочаряна, подвергся уголовному преследованию. Защита Кочаряна и независимые юристы уверены, что на Григоряна и судебную систему в целом оказывается давление.

Конституционный суд огласил сегодняшнее решение по делу Роберта Кочаряна на фоне акций сторонников и противников бывшего президента. К зданию суда были стянуты дополнительные силы полиции. Сторонники Роберта Кочаряна приняли вердикт Конституционного суда с ликованием, передал корреспондент "Кавказского узла".

Решение зачитал глава Конституционного суда Грайр Товмасян. Он заявил, что статья 35 Уголовно-процессуального кодекса "Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование", на основании которой бывший президент заключен под стражу, противоречит статье 61, части 1 статьи 63 и 75-й статье Конституции. Это противоречие суд усмотрел в части, не предусматривающей неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. В то же время, суд признал правомерным уголовное преследование второго президента как таковое.

Согласно 61-й и 63-й статьям Конституции Армении, каждый имеет право на эффективную судебную защиту своих прав и свобод, право на справедливое, публичное разбирательство независимым и беспристрастным судом своего дела в разумный срок. "При регулировании основных прав и свобод законами устанавливаются организационные механизмы и процедуры, необходимые для эффективного осуществления этих прав и свобод", - говорится в 75-й статье Основного закона.

Конституционный суд признал, что были нарушены права Роберта Кочаряна на личную свободу, которая гарантирована Конституцией, резюмировал после заседания один из адвокатов Кочаряна, Арам Вардеванян. При этом он затруднился дать оценку решению суда, согласно которому уголовное преследование признано соответствующим Конституции. "Защита прокомментирует это положение после изучения решения суда", - передал слова Вардеваняна корреспондент "Кавказского узла".

Через четыре дня после предъявления Роберту Кочаряну обвинения в свержении конституционного строя на имущество и банковские счета второго президента был наложен арест. Суд, куда обратилась защита Кочаряна, счел арест имущества нарушением прав второго президента, обжаловать это решение в Апелляционном суде прокуратуре не удалось. Обвинение не смогло доказать, что для выплат по гражданским искам к Кочаряну могут потребоваться значительные суммы, констатировала защита.

Бывший президент обвиняется в получении взятки в 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени) и по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой сообщается о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.