Суд отказался арестовать имущество Кочаряна

24 июля 2019, 21:37

Апелляционный суд Армении отклонил ходатайство генпрокуратуры об аресте имущества Роберта Кочаряна. Обвинение не смогло доказать, что для выплат по гражданским искам к Кочаряну могут потребоваться значительные суммы, констатировала защита.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа, через четыре дня после предъявления Роберту Кочаряну обвинения в свержении конституционного строя, на имущество и банковские счета второго президента был наложен арест. Адвокаты обжаловали данное решение в прокуратуре, но получили отказ, после чего защита Кочаряна обратилась в суд. Судья первой инстанции Анна Данибекян посчитала решение о наложении на имущество Кочаряна нарушением прав второго президента.

На прошедшем сегодня судебном заседании Апелляционного суда под председательством судьи Арсена Никогосяна не было удовлетворено ходатайство прокуратуры, потребовавшей арестовать имущество Кочаряна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат бывшего президента Ованнес Худоян.

По его словам, на суде стало ясно, что арест на имущество Роберта Кочаряна был наложен на основании предположений прокурора о возможных судебных растратах и возможных растратах на гражданские иски людей. "Прокурор не смог ответить на вопрос судьи о том, какая конкретная сумма необходима для покрытия всех судебных и исковых расходов. При этом сторона обвинения отметила, что максимальная сумма не должна превысить 900 тысяч драмов (около 1890 долларов США. - Прим. "Кавказского узла"). То есть арест на все имущество Роберта Кочаряна был наложен исключительно на необоснованных предположениях обвинения", - отметил Худоян.

Адвокат считает, что Кочарян заключен под стражу на основании столь же зыбких предположений.

25 июня Генпрокуратура Армении добилась в Апелляционном суде возвращения Кочаряна под стражу и возобновления дела. Защита обжаловала это. 16 июля в кабинете судьи Давида Григоряна, который вынес отмененное затем решение об освобождении Кочаряна под залог, прошел обыск. Судья сообщил, что возбуждено дело о служебном подлоге. Защита Кочаряна и независимые юристы уверены, что на Григоряна и судебную систему в целом оказывается давление.