Юристы обвинили власти в давлении на судью по делу Кочаряна

17 июля 2019, 16:57

Следователи обыскали кабинет судьи Давида Григоряна, который вынес решение об освобождении из-под стражи второго президента Армении Роберта Кочаряна. Судья сообщил, что возбуждено дело о служебном подлоге. Защита Кочаряна и независимые юристы уверены, что на Григоряна и судебную систему в целом оказывается давление.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая судья Давид Григорян постановил освободить второго президента Армении из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха, а также приостановить само дело и передать его в Конституционный суд. 25 июня Генпрокуратура Армении добилась в Апелляционном суде возвращения Кочаряна под стражу и возобновления дела. Защита обжаловала это.

Освобождение Кочаряна вызвало недовольство премьер-министра Никола Пашиняна, который после этого призвал своих сторонников блокировать суды. Этот призыв не укладывается в рамки армянского законодательства, заявила бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян. Полиция не предприняла никаких действий во время блокировки судов, так как подчиняется премьеру, а не закону, считает правозащитник Аветик Ишханян. Премьер рискует стать фигурантом уголовного дела, если в стране произойдет очередная революция, отметил политтехнолог Армен Бадалян. Пашинян пытается получить контроль над последними форпостами, которые ему не подчиняются - судами и Нагорным Карабахом, считает политобозреватель Наира Айрумян.

Вчера, 16 июля, в рабочем кабинете судьи первой инстанции Давида Григоряна в рамках уголовного дела был проведен обыск, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян. Она отказалась раскрывать детали дела и не уточнила, по какой статье оно возбуждено.

Обыск был проведен сразу после возвращения Давида Григоряна из отпуска. Изъят компьютер, после чего полицейские опечатали кабинет. Самому Григоряну и его адвокату в кабинет пройти не дали, заявив, что это "место преступления", информировало армяноязычное издание Politik (здесь и далее перевод с армянского корреспондента "Кавказского узла").

8 июля адвокаты подали ходатайство с просьбой вновь отпустить второго президента Армении под залог. Однако судья Давид Григорян, который должен рассматривать ходатайство, уже на следующий день после подачи ходатайства ушел в отпуск.

Судья Давид Григорян сообщил, что на сегодняшний день не имеет никакого статуса в рамках возбужденного против него уголовного дела. По словам судьи, само дело возбуждено по статье о служебном подлоге, информировал Aysor.am. На вопрос, связывает ли он уголовное дело против него с делом Кочаряна, Григорян ответил: "Думаю, всем ясно".

Адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян считает обыск в рабочем кабинете судьи Давида Григоряна "преследованием и примитивным способом надавить на него". По его мнению, даже если у властей есть какой-либо компромат на Григоряна, то они используют его в целях шантажа. "Однозначно, это связано с делом Роберта Кочаряна, а точнее, с решением судьи об освобождении второго президента. Другого мнения тут не может быть. Если бы не было решения об освобождении Кочаряна, никаким компроматам, даже если они на самом деле есть, не дали бы хода. Таким образом власти дают понять другим судьям, что с ними может случиться, если те тоже решат принять вердикт в пользу Кочаряна", - заявил адвокат.

Он добавил, что дело Роберта Кочаряна после возвращения в суд первой инстанции в любом случае должен рассматривать Давид Григорян, сообщило издание.

Сложно поверить в то, что все это никак не связано с делом Роберта Кочаряна, независимо от того, в рамках какого дела проводился обыск, отметил корреспонденту "Кавказского узла" член Палаты адвокатов Ерванд Варосян. Он назвал возбуждение дела против судьи планом "Б", к которому прибегли власти.

После решения судьи Давида Григоряна об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи любое государственное вмешательство в это дело априори нужно рассматривать как посягательство в отношении независимого суда, полагает бывший омбудсмен Нагорного Карабаха, бывший замминистра юстиции Армении Рубен Меликян. "Это тот случай, когда независимость суда превыше следственной тайны", - написал Рубен Меликян на своей странице в Facebook.

Бывший президент обвиняется в получении взятки в 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени) и по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.