Пашинян ставит под удар принцип независимости судебной системы

21 мая 2019, 05:11

Призыв Пашиняна блокировать суды не укладывается в рамки армянского законодательства, заявила бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян. Полиция не предприняла никаких действий во время блокировки судов, так как подчиняется премьеру, а не закону, считает правозащитник Аветик Ишханян. Премьер рискует стать фигурантом уголовного дела, если в стране произойдет очередная революция, отметил политтехнолог Армен Бадалян. Пашинян пытается получить контроль над последними форпостами, которые ему не подчиняются - судам и Нагорным Карабахом, считает политообозреватель Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", Никол Пашинян в ответ на освобождение из-под стражи Роберта Кочаряна призвал блокировать здания судов. Сторонники Пашиняна откликнулись на призыв и не позволили 20 мая сотрудникам судов приступить к работе. Во второй половине для Пашинян поблагодарил своих сторонников, которые откликнулись на предложение заблокировать здания судов, и призвал их прекратить акцию. Он также заявил, что парламент должен инициировать реформу судебной власти.

18 мая суд освободил из-под ареста бывшего президента Армении, за которого ранее внесли залог глава Нагорного Карабаха Бако Саакян и его предшественник Аркадий Гукасян. Они поручились, что второй президент Армении Роберт Кочарян не скроется, если будет освобожден из-под стражи. 20 мая суд в Ереване приостановил дело Кочаряна и направил его в Конституционный суд

Призыв премьер-министра блокировать суды не укладывается в рамки как армянского законодательства, так и международных обязательств, заявила 20 мая корреспонденту «Кавказского узла» глава общественной организации «Против правового произвола», первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян.

Она отметила, что этот шаг ставит под удар принцип независимости судебной системы. При этом по ее словам, действия властей кажутся странным, учитывая, что они имеют представление, как необходимо реформировать судебную власть.

«Сегодняшнее заявление премьера (о необходимости инициировать реформу судебной власти - прим. "Кавказского узла") говорит о том, что власть знает последовательность действий. Если есть понимание, что заставило пойти на такой шаг? Это может быть расценено как покушение на конституционный строй», - подчеркнула Алавердян.

Ответственность за все произошедшее несет лично глава исполнительной власти, премьер поставил себя в уязвимое положение, добавила она.

«Премьер-министр не обладает неприкосновенность. Теоретически эти действия могут стать основанием для отставки. Сегодня такое сложно представить, так как парламент подконтролен правящей политической силе, но не исключено, что, если произойдет смена власти, его действия будут расценены как антиконституционные», - пояснила она.

Алавердян считает, что полиция, подчинившись призыву премьера не препятствовать блокировке судов, уничтожила свой авторитет в глазах критически мыслящих людей.

«Оппозиция неоднократно заявляла, что полиция должна быть подотчетна парламенту, а не премьеру. Но в условиях армянской действительности это ничего бы не изменило, учитывая, что в парламенте большинство всегда было представлено правящей силой», - сказала Алавердян.

Действия сторонников Пашиняна подпадают под нарушение статьи о собраниях и митингах

Никол Пашинян и его сторонники действуют по логике революции, считает глава Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян. По его мнению, налицо попытка терроризировать непокорных новой власти судей.

«Премьер-министр явно остался недоволен решением суда об изменении меры пресечения Роберту Кочаряну. Но вместо того, чтобы воспользоваться ресурсом, как в парламенте, так и в правительстве для реформирования судебной системы, он предпочел действовать по революционному сценарию», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Ишханян отметил, что действия сторонников Пашиняна подпадают под нарушение статьи о собраниях и митингах, а также попытке оказать давление на госслужащих, которыми являются судьи.

«Но говорить о возбуждении уголовного преследования было бы смешно, так как в Армении полиция, следственные органы, спецслужбы и Генпрокуратура покорны власти. Как в дальнейшем будут развиваться события, сложно предсказать. Но мы оказались сейчас в очень сложной ситуации, которая может привести к очередной революции», - предположил правозащитник.

У силовиков не было установки пресекать противоправные действия, так как полиция подчиняется непосредственно Николу Пашиняну, а не верховенству закона, добавил он.

«То же самое касается следственных органов и прокуратуры. Самый наглядный пример – генпрокурор, который при прежних властях защищал обвинение «Сасна Црер» и Самвела Бабаяна, во время «бархатной» революции возбудил дело против самого Пашиняна и готов был инициировать лишение депутатского мандата. И сегодня тот же генпрокурор выполняет поручения новых властей. Именно поэтому встал вопрос судей, потому что некоторые из них проявляют непокорность», - пояснил Ишханян.

По его мнению, Никол Пашинян стремится взять под свой контроль все ветви власти.

«Бесспорно, реформа судебной системы необходима, но это надо делать согласно закону, а не своевольно, блокируя здания судов», - подчеркнул правозащитник.

Правоохранительные органы должны дать оценку действиям премьера

Глава исполнительной власти попытался оказать давление на одну из трех ветвей власти – судебную, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политтехнолог Армен Бадалян.

Он считает, что правоохранительные органы должны дать оценку действиям премьера, который, по его мнению, стремится к единоличной власти, а его призыв свидетельствует о наличии института супер-премьерства.

«Премьер заявлял, что нельзя полицию выводить в отдельное министерство, так как это приведет к ее политизации. Но сегодня полиция стала участником политического процесса по призыву премьера. Полиция проявила бездействие, не препятствуя блокировке судов», - отметил политтехнолог.

Бадалян отметил, что премьер предпринимает «попытку люстрации судей», и замены одного судьи на другого. По его словам, ничего иного премьер в своем выступлении не предложил.

«Не была представлена концепция реформы судебной системы. Всего лишь заявлено, что судьи не поняли, что в стране произошли политические изменения. Но судьи не должны принимать решение на этом основании, они должны опираться на закон. Судьи не должны принимать решения, исходя из общественного требования. Иначе правосудие превратится в суд Линча», - подчеркнул он.

Политтехнолог не исключил, что премьер может стать фигурантом уголовного дела, если в стране произойдет очередная революция.

«Пока нет такой угрозы, потому что Пашинян – супер-премьер», - уверен Бадалян.

Действия премьера позволят адвокатам Кочаряна обосновать в ЕСПЧ политическую подоплеку уголовного дела, заключил он.

Последние форпосты, нелояльные Пашиняну - суды и Нагорный Карабах

Сегодняшняя краткосрочная акция, как признал сам Никол Пашинян, была символической и призвана продемонстрировать, что хирургическое реформирование судов – веление народа, а не власти, заявила корреспонденту «Кавказского узла» редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

Она считает, что самым важным политическим последствием акции премьера может стать определение роли армянского правительства на президентских и парламентских выборах, предстоящих в Нагорном Карабахе.

«Создание комиссии по расследованию всех обстоятельств Апрельской войны, а также призыв премьера к арцахцам (жителям Нагорного Карабаха) поддержать силы, лояльные правительству Армении, можно считать стартом предвыборной гонки. На кого поставит сам Пашинян, неизвестно, но то, что материалы прошлых и вероятных войн могут быть использованы как компромат против нелояльных сил, уже очерчивается», - пояснила Айрумян.

В ночь на 2 апреля 2016 года ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась. Здесь начались бои с применением танков, авиации и артиллерийских орудий. 5 апреля того же года было объявлено о перемирии. На основе озвученной сторонами конфликта информации "Кавказский узел" сделал выводы о фиксации нового статус-кво, выгодного Азербайджану, который взял под контроль новые позиции.

По ее мнению, позиции самого Пашиняна не пострадают. Наоборот, если в Нагорном Карабахе к власти придут лояльные ему силы, он обретет влиятельного союзника, а в противном случае всегда может списать свои огрехи на Нагорный Карабах.

«Алармистские заявления оппозиции о том, что Пашинян теряет популярность в Армении и может подать в отставку, кажутся на этом фоне не совсем вероятными. Пашинян ведет беспроигрышную игру – он пытается получить контроль над двумя последними форпостами, которые ему еще не лояльны – суды и Карабах», - отметила Айрумян.

Что касается полиции, то вчерашний призыв Пашиняна не нарушать порядок в какой-то мере был форой для полиции, тем более, что инцидентов почти не было, и полиция, в целом, имела возможность заняться поддержанием общественного порядка, заключила она.

По мнению автора блога "Кавказского узла" "Политическая география Южного Кавказа", "Никол Пашинян продемонстрировал правовой нигилизм".

"Он (Пашинян) вновь говорит о том, что правовая система непонятно работает, неясны причины принятия ее решений. Конечно, ведь он не владеет юриспруденцией и законами и видит за всем только политическую логику", - написал блогер в посте "Заявление Никола Пашиняна - о заговорах, переходном правосудии и якобы общественном запросе на разгон судов",

"Пашинян говорит о том, что суды не имеют достаточной легитимности, как будто суд должен заниматься социологической деятельностью и выяснять, кого поддержит толпа. Не говоря уже о том, что если центральная исполнительная власть постоянно подрывает авторитет судебной системы, то неудивительно, что авторитет ее не будет очень высоким", - также отметил он.

"В любом случае ни о какой массовой активной поддержке таким действиям говорить нельзя в таких условиях", - резюмирует блогер.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Роберте Кочаряне и Николе Пашиняне.