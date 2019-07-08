Защита попросила освободить Кочаряна под залог

08 июля 2019, 16:43

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна подали в суд письменное ходатайство о его освобождении.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня суд отменил решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи под залог и поручительство президента Нагорного Карабаха. Кроме того, было отменено решение об обращении в Конституционный суд. Адвокаты Роберта Кочаряна заявили о предвзятости суда. Кочарян добровольно явился в СИЗО, где ему был назначен арест.

Ходатайство об освобождении Кочаряна под залог передано в суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана, со ссылкой на адвокатов сообщил Tert.am.

Они отметили, что не указали размер залога, оставив сумму на усмотрение суда. "Суд пока не представил позицию относительно ходатайства", - процитировал сегодня адвоката Айка Алумяна "Интерфакс".

Кочарян обвинен по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Тогда в столкновениях между силовиками и демонстрантами погибли десять человек. Протесты начались после победы на президентских выборах Сержа Саргсяна. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам обвиняемый пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Также бывший президент обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов. Кочарян заявил, что уголовное преследование в отношении него имеет политическую подоплеку.

"Кавказским узлом" подготовлена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване.