Защита обжаловала возобновление уголовного дела Кочаряна

16 июля 2019, 23:12

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна подали кассационную жалобу, потребовав направить дело на рассмотрение Конституционного суда.

Как информировал "Кавказский узел", 25 июня апелляционный суд отменил решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи под залог и поручительство президента Нагорного Карабаха. Суд также отменил решение об обращении в Конституционный суд и вернул дело для нового расследования. Кассационная жалоба на решение об аресте Кочаряна была подана 11 июля.

Адвокаты Роберта Кочарян а представили кассационную жалобу на вердикт Апелляционного суда, отменившего решение о приостановлении уголовного дела, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь команды адвокатов Кочарян а Элина Саакова. По ее словам, жалобу будет рассматривать судья Самвел Оганян.

Ранее, 8 июля, адвокаты подали ходатайство с просьбой вновь отпустить второго президента Армении под залог. Однако судья Давид Григорян, который должен рассматривать ходатайство, уже на следующий день после подачи ходатайства ушел в отпуск, который продлится до 31 июля.

Бывший президент обвиняется в получении взятки в 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени) и по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.