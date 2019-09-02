Зиявудин Магомедов. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

02 сентября 2019, 06:09

Зиявудин Магомедов предложил построить в "Лефортово" спортзал

Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии на отсутствие спортзала в СИЗО "Лефортово" и предложил вложить средства в его открытие.

Как писал "Кавказский узел", владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта 2018 года находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. После того как в сентябре 2018 года следствие приобщило к делу новый эпизод, Магомедовы стали подозреваться в причинении бюджету ущерба на 2,8 миллиарда рублей. Сами они вину не признают. 20 августа Магомедовым, по данным источников, предъявлено новое обвинение с двумя новыми эпизодами мошенничества, сумма ущерба по делу увеличена до 11 миллиардов рублей.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили 1 сентября в СИЗО "Лефортово" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, пишет сегодня, 2 сентября "Коммерсант" со ссылкой на ответственного секретаря комиссии Ивана Мельникова. 

По словам Мельникова, Зиявудин Магомедов обратил внимание на отсутствие в "Лефортово" спортзала для заключенных. В СИЗО имеются два спортзала, но они доступны только сотрудникам ФСИН и заключенным, которые отбывают сроки в качестве обслуживающего персонала.

По словам Магомедова, заключенные из-за невозможности тренироваться страдают заболеваниями опорно-двигательной системы. Он предложил в качестве благотворительной помощи передать в СИЗО оборудование, оставшееся от борцовского клуба.

По данным ОНК, братья не жаловались на сокамерников, однако ими оказались лица, которые обвиняются в совершении преступлений террористической направленности, что противоречит закону о содержании обвиняемых и подозреваемых.

Напомним, что 5 августа адвокат Алексея Френкеля, осужденного по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, заявил, что его подзащитный планирует дать показания против Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Магомедовы никакого отношения к убийству Козлова не имеют, прокомментировал их защитник.

Зиявудин Магомедов является владельцем и председателем совета директоров группы компаний "Сумма" (компания переименована в августе 2011 года из группы "Сумма Капитал"), говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Магомед Магомедовсмог юридически закрепить статус совладельца "Суммы" в начале 2014 года, по выходу из Совета Федерации.

Примечание:

"Журналисты назвали напряженными отношения Магомедова и Абдулатипова", "Защита опровергла данные о задержании гендиректора "Суммы", "Братья Магомедовы помещены в одиночные камеры".

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