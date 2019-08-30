Источники сообщили об отставке главы Минимущества Ингушетии

30 августа 2019, 11:43

Врио главы Ингушетии освободил Руслана Могушкова от должности министра имущественных и земельных отношений, сообщили сегодня источники.

Как писал "Кавказский узел", Руслан Могушков стал министром имущественных и земельных отношений Ингушетии в сентябре 2018 года после того, как Юнус-Бек Евкуров в третий раз был избран на пост главы республики.

8 июля Юнус-Бек Евкуров ушел в отставку. После этого заявления об увольнении подали по меньшей мере семь крупных чиновников: первый вице-премьер республики Багаудин Оздоев, министр финансов Бекхан Оздоев, министр образования Юсуп Костоев, зампред правительства Алихан Цечоев, секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов, министр экономики и промышленности Тамерлан Вышегуров и премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев.

Министр имущественных и земельных отношений Ингушетии Руслан Могушков покинул свой пост, сообщил сегодня информированный источник "Интерфакса".

Эту информацию подтвердил сегодня источник газеты "Ингушетия". "По указу руководителя региона Могушков освобожден от должности министра", - сказал он.

Комментариев от Руслана Могушкова относительно этих сообщений пока не поступало. На сайте главы Ингушетии указ об отставке министра пока не опубликован.

Напомним, что после отставки Евкурова врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. 8 сентября состоятся выборы главы республики, Владимир Путин предложил три кандидатуры на эту должность, в том числе действующего врио главы Ингушетии.