Багаудин Оздоев. Фото: Пресс-служба Правительства Республики Ингушетия pravitelstvori.ru

11 июля 2019, 15:11

Вице-премьер Ингушетии ушел в отставку

Первый заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Оздоев уолился сегодня по собственному желанию, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года, а 8 июля Путин подписал указ о назначении Евкурова заместителем министра обороны и присвоении ему звания генерал-лейтенанта.

Свое решение об уходе с поста главы Ингушетии Евкуров объяснил расколом в обществе, возложив на общественные организации и духовенство республики ответственность за политические противоречия. Жители республики встретили известие о возможной отставке Евкурова фейерверками и автомобильными гудками. Прошение Евкурова не стало сюрпризом для президента, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Юнус-Бека Евкурова и нынешнего врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Вице-премьер республики Багаудин Оздоев написал заявление об отставке сегодня, сообщил источник. "Оздоев решил уйти с поста заместителя председателя правительства. Заявление об увольнении он написал после совещания у врио Главы региона Махмуд-Али Калиматова", - сказал источник. Он уточнил, что заявление еще не подписано, проинформировало интернет-издание "Ингушетия" в 12.15 мск.

Оздоев стал первым вице-премьером в мае 2017 года, он курировал в правительстве вопросы строительства и ЖКХ, говорится в публикации.

Заявление было подано после совещания, посвященного ходу строительства и своевременному вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры, со ссылкой на собственный источник информировал "Интерфакс".

Ранее Махмуд-Али Калиматов во время совещания с премьером региона Зялимханом Евлоевым и его замом Оздоевым потребовал от правительства региона усилить контроль за строительством объектов и выступил с предложением вывести отдел архитектуры и градостроительства и надзорных структур из состава Минстроя республики, сообщило издание.

Напомним, что предшественник Оздоева на посту вице-премьера Муслим Дзейтов был отстранен от должности 29 апреля 2017 года. Юнус-Бек Евкуров объяснил отставку Дзейтова неудовлетворительной работой по строительству перинатального центра в Назрани.

Примечание:

"Новые протесты в Ингушетии приблизили отставку Евкурова", "РБК: Евкуров стал антилидером по популярности среди губернаторов", "Пять глав южных регионов России потеряли в рейтинге выживаемости губернаторов".

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