03 августа 2019, 17:00
Вертолет направлен за пострадавшими на перевале в Кабардино-Балкарии
Сотрудники МЧС отправили вертолет на помощь двум пострадавшим при катании на квадроцикле на перевале Актопрак в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
Информации о происшествии поступила к спасателям в 13:05 мск. По предварительной информации, на перевале Актопрак пострадали два человека, которые катались на квадроцикле.
Для эвакуации пострадавших отправлен вертолет фирмы «Хелиэкшн», на борту которого два сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Ранее "Кавказский узел" писал, что сегодня спасатели МЧС эвакуировали с Эльбруса на высоты 5100 метров повредившего ногу туриста из Румынии.
"Травмированная альпинистка эвакуирована из ущелья в Кабардино-Балкарии", "Польский альпинист эвакуирован с Эльбруса", "Турист получил травму в Кабардино-Балкарии".
03 августа 2019, 16:23
-
1
Бывший мэр Волгограда попросил пересмотреть его дело после ареста Музраева
Евгений Ищенко, чья работа на посту мэра Волгограда закончилась тюремным сроком, попросил пересмотреть его дело в связи с задержанием бывшего главы областного управления Следкома Михаила Музраева. Ищенко пообещал бесплатную помощь адвокатов всем, кто считает себя пострадавшим от действий Музраева и решит пожаловаться в ФСБ.
03 августа 2019, 15:52
-
Нагорный Карабах насчитал 90 обстрелов в зоне конфликта за неделю
Азербайджанские солдаты с 28 июля по 3 августа сделали около 600 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.
03 августа 2019, 14:41
-
Пострадавший альпинист эвакуирован с Эльбруса
Турист из Рымынии, повредивший ногу на Эльбрусе, эвакуирован и передан врачам, отчиталось МЧС. Очевидец заявил, что спускать альпиниста с горы его товарищам пришлось за свой счет, не дождавшись спасателей.
03 августа 2019, 13:45
-
"Ростов" наказан за стычку фанатов с полицией
Футбольный клуб "Ростов" заплатит 650 тысяч рублей и проведет две домашние игры на чужих стадионах за то, что не обеспечил безопасность во время игры со "Спартаком", постановил дисциплинарный комитет. Болельщики "Ростова" возмутились тем, что "Спартак" наказан гораздо мягче.
03 августа 2019, 12:47
-
Сотни человек ищут пропавшего в Волгоградской области ребенка
350 сотрудников МВД и волонтеры третий день занимаются поисками 16-летней девочки, пропавшей на хуторе в Михайловском районе.
-
03 августа 2019, 16:231
Бывший мэр Волгограда попросил пересмотреть его дело после ареста Музраева
-
03 августа 2019, 12:47
Сотни человек ищут пропавшего в Волгоградской области ребенка
-
03 августа 2019, 09:591
Смерть задержанного подняла проблему пыток в Абхазии
-
03 августа 2019, 00:51
Конкуренту Хасикова отказано в регистрации на выборах главы Калмыкии
-
02 августа 2019, 23:431
Защита кубанского поэта назвала запоздалыми извинения прокуратуры
-
02 августа 2019, 22:13
Тяжелобольной уроженец Дагестана вышел на свободу
-
03 августа 2019, 15:52
Нагорный Карабах насчитал 90 обстрелов в зоне конфликта за неделю
-
03 августа 2019, 14:41
Пострадавший альпинист эвакуирован с Эльбруса
-
03 августа 2019, 09:06
Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах
-
02 августа 2019, 21:06
Суд смягчил наказание вице-премьеру Калмыкии
-
02 августа 2019, 20:21
Мамаев попросил о досрочном освобождении
-
02 августа 2019, 19:001
Травмированная альпинистка эвакуирована из ущелья в Кабардино-Балкарии
-
02 августа 2019, 17:47
Суд отказался закрыть дело о похищении детей в Нальчике
-
02 августа 2019, 16:51
Волгоградский подрядчик заподозрен в махинациях со средствами на капремонт
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
03 августа 2019, 16:231
Бывший мэр Волгограда попросил пересмотреть его дело после ареста Музраева
-
03 августа 2019, 15:52
Нагорный Карабах насчитал 90 обстрелов в зоне конфликта за неделю
-
30 июля 2019, 15:581
Джемаль Орхан Гейдарович
-
25 июля 2019, 11:521
Хазбиев Магомед Хамзатович
-
24 июля 2019, 21:35
Окруашвили Ираклий Кобаевич
-
02 августа 2019, 10:35
Женский взгляд из НальчикаЕще раз о бесплатной медицине... Как быть тем, кто не может платить за дорогостоящие обследования? 2
-
31 июля 2019, 09:43
Женский взгляд из НальчикаДетство в "каменных джунглях"... 1
-
29 июля 2019, 08:13
Женский взгляд из НальчикаОбучение родному языку ... под деревом 1
-
27 июля 2019, 10:04
Женский взгляд из НальчикаДетский дом-интернат в Прохладном… Им не хватает тепла и общения 1
-
25 июля 2019, 20:27
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Москва не для приличных девушек". Почему девушкам не разрешали ( и сейчас не всегда разрешают) учиться в большом городе? 3
-
02 августа 2019, 10:18В Сочи нарушаются права почти 200 человек, проживающих в многоквартирном доме
-
30 июля 2019, 09:43Мэрия города Сочи 6 лет не выполняет решение суда о строительстве дороги
-
29 июля 2019, 21:22Идет застройка оползневых участков в микрорайоне Бытха г. Сочи
-
29 июля 2019, 11:12Женщину с больным сыном лишили жилья
-
29 июля 2019, 00:05Долгострой по программе доступное жилье в г. Хасавюрт
-
02 августа 2019, 19:4429
Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?
-
25 июля 2019, 17:53
Из оппозиции до застенок СИЗО – путь опального Магомеда Хазбиева
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
24 июня 2019, 17:29
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в мае 2019 года по данным Кавказского Узла
-
21 июня 2019, 15:00
В мае 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали три человека