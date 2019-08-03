Вертолет направлен за пострадавшими на перевале в Кабардино-Балкарии

03 августа 2019, 17:00

Сотрудники МЧС отправили вертолет на помощь двум пострадавшим при катании на квадроцикле на перевале Актопрак в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

Информации о происшествии поступила к спасателям в 13:05 мск. По предварительной информации, на перевале Актопрак пострадали два человека, которые катались на квадроцикле.

Для эвакуации пострадавших отправлен вертолет фирмы «Хелиэкшн», на борту которого два сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что сегодня спасатели МЧС эвакуировали с Эльбруса на высоты 5100 метров повредившего ногу туриста из Румынии.