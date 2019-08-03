Пострадавший альпинист эвакуирован с Эльбруса

03 августа 2019, 14:41

Турист из Рымынии, повредивший ногу на Эльбрусе, эвакуирован и передан врачам, отчиталось МЧС. Очевидец заявил, что спускать альпиниста с горы его товарищам пришлось за свой счет, не дождавшись спасателей.

Просьба о помощи 33-летнему альпинисту поступила спасателям сегодня утром.

К 10:40 мск сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего с высоты 5100 метров на поляну Азау, куда прибыла машина скорой помощи, сообщило сегодня управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Пользователь соцсети Instagram alex.dorofeev.64 раскритиковал работу спасателей. "Полтора часа названивали в МЧС, потом поймали частный ратрак и спустили до Гарабаши. Ну там-то сотрудники МЧС и появились. Местный за транспортировку на ратраке пострадавшего просил пять тысяч. Хорошо, хоть такие есть. Спасибо проходившим врачам, оказали первую помощь, наложили шину", - написал он сегодня на странице республиканского главка МЧС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 августа спасатели вертолетом доставили в больницу туристку, сломавшую ногу при восхождении на гору в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.