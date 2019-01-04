Власти заявили о росте турпотока на фоне сообщений об очередях на Эльбрусе

04 января 2019, 14:42

Власти Кабардино-Балкарии сообщили о росте туристического потока на горнолыжный курорт "Эльбрус" в новогодние праздники. Пользователи соцсети пожаловались на огромные очереди на канатную дорогу.

"По предварительной информации, количество туристов, посетивших горнолыжный курорт в Кабардино-Балкарии в первые три дня нового года, превышает в среднем на 10% данные предыдущего года. С максимальной загрузкой работают все канатные дороги, заполнены гостиницы и отели, курортная зона Чегет в этом году, помимо сложных спусков, предлагает трассу для начинающих", - сообщили в министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарии.

По данным министерства, местные власти стараются сделать максимально комфортным пребывание гостей на курорте. Во избежание пробок на дороге к Эльбрусу они заранее подготовили несколько автомобильных парковок на две тысячи мест с учетом перехватывающих парковок, где можно будет оставить личный транспорт и далее перемещаться на автобусах. Кроме того, в Минкурортов региона работает телефон горячей линии для оказания экстренной помощи туристам, пишет сегодня со ссылкой на представителя ведомства ТАСС.

Однако в связи с большим потоком туристов на горнолыжных трассах образовались большие очереди. Отдыхающие сообщили, что в первые дни нового года на курорте случилось столпотворение, а на подъездах к подножию Эльбруса образуются пробки из автомобилей, передает Newstracker.

На видео с курорта, опубликованном 3 января в Instagram, показана очередь, конца которой не видно. Она начинается с лестницы здания и уходит за склон. Ситуацию активно обсуждают пользователи соцсети.

"Какой ужас. Лучше в конце января ехать", - комментирует видеоролик пользователь gabriell717. "Как шпроты", - приводит сравнение browbar_nalchik.

"Жесть! Мы, местные, поедем только после праздников! чуток подождем!", - пишет abazova_kristina.

"Это называется, мало подъемников!!! Вот и очереди... Необходимо развивать инфраструктуру, а не жаловаться на очереди. Каждый турист - это допденьги в республику!!!", - считает yaroslav.onf.

"Когда уже построят еще подъемники? Кресельные или открытие, закрытые - неважно, нужны еще подъемники на таком большом курорте! А их всего лишь два, один из которых старше меня, и пропускная способность низкая", - заявляет balov_albert.

"Поздравляю! Желаю нашей всей республике такого наплыва туристов", - отмечает sanshokova5791.

"Очень круто, Эльбрус становится популярнее", - комментирует увеличение турпотока karina236478.

Приэльбрусье – зимний курорт Кабардино-Балкарии - пользуется большой популярностью среди любителей горнолыжного спорта. В декабре 2015 года на Эльбрус была открытая третья очередь канатной дороги от станции "Мир" до станции "Гарабаши", высшая точка подъема которой составляет 3847 метров. Эта канатная дорога, как заявили в компании "Курорты Северного Кавказа", является самой высокогорной в Европе.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана. Высота западной вершины - 5642 м, восточной - 5621 м. Они разделены седловиной 5200 м и отстоят друг от друга примерно на три километра. Наряду с другими пятитысячниками Большого Кавказа он привлекает внимание альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". С информацией о курортах и достопримечательностях Кавказа читатели "Кавказского узла" могут ознакомиться на специальной тематической странице "Туризм", а также в соответствующем тематическом разделе "Справочника".