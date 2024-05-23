Правозащитники назвали массовые похищения признаком нестабильности в Чечне

23 мая 2024, 21:26

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Некоторые из 80 похищенных после поджога автомобиля, связанного с Адамом Кадыровым, уже освобождены, сообщили правозащитники. Массовые похищения на фоне громких отставок говорят о нестабильной обстановке в Чечне и объясняются стремлением силовиков показать свою значимость, указали они.

Как писал "Кавказский узел", не менее 80 жителей Чечни были, по данным правозащитников, похищены после поджога автомобиля с номерным знаком DUSTUM, связанным с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. Волонтерам удалось установить имена некоторых похищенных. В селе Старые Атаги Урус-Мартановского района похищено около 50 членов семьи Сайф-Ислама Эльмурзаева, который подозревается в поджоге машины, а в Шалинском районе - около 30 человек, сообщил "Центр защиты прав человека "Мемориал"*. Оппозиционный властям Чечни Telegram-канал сообщил 17 мая, что большинство членов семьи Эльмурзаевых освобождены.

Житель Шали Абдулла Магомадов был похищен и доставлен в отделение силовой структуры, а 18 мая родным выдали его тело, смерть объяснили остановкой сердца, сообщил живущий за границей чеченский оппозиционер Тумсо Абдурахманов. "На теле имеются следы от пыток. Похоронную процессию контролируют кадыровцы с целью предотвращения фото- и видеофиксации тела", - написал он в своем Telegram-канале. Абдурахманов добавил, что Абдулла был инвалидом, у него не было четырех пальцев на правой руке.

Местные жители подтвердили смерть похищенного силовиками Абдуллы Магомадова, заявил на условиях анонимности сотрудник Центра защиты прав человека "Мемориал"*. "Он не из тех похищенных ранее. Его задержали 17 мая. Магомадова задержали не по причине поджога машины", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Такого массового похищения я давно не помню. Такое было разве что в период активных военных действий

Точное число похищенных никто, кроме самих похитителей, не может знать, потому что родственники молчат, указал правозащитник.

"Где содержатся, тоже неизвестно. Кого отпустили, кого нет, неизвестно. Похищенные Эльмурзаевы, видно, освобождены, но только не члены семьи подозреваемого в поджоге. Их не было на распространенной [17 мая] видеозаписи", - пояснил он.

17 мая видеозапись с семьей Эльмурзаевых опубликовал оппозиционный властям Чечни Telegram-канал. На видео - восемь мужчин, преимущественно пожилого возраста, они говорят по-чеченски. "Кадыровцы заставили их отречься от своего родственника, который поджег кадыровский автомобиль", - прокомментировал запись оппозиционный властям Чечни Telegram-канал. Запись опубликовал в своем Telegram-канале и живущий за рубежом чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. "Радует то, что парень не попался к ним в руки", - прокомментировал он видео.

По мнению правозащитника, такие похищения в Чечне - не редкость, происходит периодически. "Похищали и больше. Бывало и сотнями. На практике их отпускают, но не всех, часть получают сроки. Показатель работы поднимают. У силовиков же если не сажают, значит не работают. Вот и фабрикуют дела пытками, заставляя писать признания", - отметил он.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* назвала неординарным даже для Чечни событием количество похищений за одну неделю мая. "Это чудовищно. Такое количество похищенных за неделю. Такого массового похищения я давно не помню. Такое было разве что в период активных военных действий", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Судьба похищенных в мирное время может быть разной, отметила правозащитница. "Кого-то отпускают. На кого-то дела заводят", - констатировала она.

Ганнушкина усмотрела связь массовых похищений и с политической ситуацией в Чечне. "Какое-то странное бурление происходит. Смещение с должностей известных чиновников. И кажется вновь нет порядка. Хотя считали, что Рамзан Кадыров навёл там порядок, но сейчас сложно говорить о стабильной ситуации", - считает Ганнушкина*.

Премьер-министр Чечни Муслим Хучиев ушел в отставку в связи с переходом на другую работу, исполняющим обязанности главы правительства стал Иса Тумхаджиев, сообщил Рамзан Кадыров. Это вторая отставка высокопоставленного чеченского чиновника менее чем за неделю - 15 мая стало известно об отставке председателя парламента Чечни Магомеда Даудова 1 .

В Чечне позывной "Дустум" и номер "К13" негласно зарезервированы за людьми, имеющими отношение к Адаму Кадырову, подтвердил 14 мая корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Центра защиты прав человека "Мемориал"*.

Имеются косвенные подтверждения связи автомобилей с номерными знаками DUSTUM с Адамом Кадыровым. К примеру, 28 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал информацию об открытых соревнованиях по тактической стрельбе "Свои люди", которые прошли на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Второе место в соревнованиях занял "отряд начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адама Кадырова "Дустум", сообщил глава республики. В феврале 2023 года в телеграм-канале "Советник КРА" опубликовано видео с Адамом Кадыровым. На его куртке справа имеется нашивка с надписью DUSTUM. Кепка с нашивкой DUSTUM была на Адаме Кадырове и при демонстрации навыков стрельбы делегации из Гвинеи-Бисау, видео об этом опубликовал Рамзан Кадыров 10 мая.