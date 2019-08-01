Кубанская чиновница осуждена за продажу муниципальной земли

01 августа 2019, 13:16

Бывшая замглавы Краснодара Дина Бойченко признана виновной в превышении полномочий при продаже муниципальной земли супруге городского депутата. Бойченко осуждена на год условно.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2017 года стало известно, что бывшая замглавы Краснодара Дина Бойченко была заподозрена в том, что участвовала в передаче в частную собственность участка земли по заниженной стоимости и без проведения торгов, предположили следователи, занимающиеся делом вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко.

10 февраля следователи сообщили, что вице-губернатор Кубани, бывший вице-спикер краевого парламента Юрий Гриценко заподозрен в превышении должностных полномочий при возведении перинатального центра в Сочи и в хищении 200 миллионов рублей. 24 мая Гриценко был помещен под домашний арест на два месяца и снят с должности. В январе 2018 года Гриценко был освобожден под подписку о невыезде.

Первомайский суд Краснодара вынес обвинительный приговор Дине Бойченко по статье "Превышение полномочий". Бывшая чиновница осуждена на год лишения свободы условно, со ссылкой на Первомайский суд Краснодара сообщает сегодня "Коммерсант". Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

По данным издания, для продажи муниципальной земли супруге Юрия Гриценко, занимавшего тогда должность депутата гордумы, не имелось заключения управления архитектуры, необходимого для льготного выкупа, а сотрудники мэрии не выезжали на место и не осматривали расположенные на участке жилые дома. После продажи участка дома, расположенные на нем, были снесены, территория была поделена на мелкие участки и продана под жилую застройку, отмечает издание.

"Участок был предоставлен без проведения процедуры торгов на основании того, что на нем расположены восемь жилых домов, принадлежащих арендатору", - цитирует сегодня представителя пресс-службы прокуратуры Краснодарского края "Комсомольская правда".

На сайте Первомайского райсуда Краснодара говорится, что приговор по делу Бойченко был вынесен 23 июля, однако по состоянию на 12.45 мск сегодня, нет информации о наказании и самого текста решения суда. Дело рассматривалось с июня 2018 года. До оглашения приговора было проведено 21 заседание, отмечается в карточке дела, размещенной на сайте суда.

Напомним, что в мае суд признал бывшего замглавы управления строительства Краснодарского края Андрей Хромых виновным в причинении бюджету 40-миллионного ущерба, чиновник приговорен к трем годам колонии. По версии следствия, чиновник подписал акты о приемке работ по монтажу в строящемся перинатальном центре витражей, при этом в действительности работы не велись.