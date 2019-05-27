Строительный кран. Фото: Юрий Гречко / Югополис

27 мая 2019, 14:30

Кубанский чиновник осужден по делу о строительстве перинатального центра

Суд признал бывшего замглавы управления строительства Краснодарского края виновным в причинении бюджету 40-миллионного ущерба, чиновник приговорен к трем годам колонии, сообщило сегодня ФСБ.

Как сообщал "Кавказский узел", дело бывшего замглавы управления строительства Краснодарского края передали в суд 25 декабря 2018 года. Помимо него, в злоупотреблении полномочиями при строительстве перинатального центра в Сочи был обвинен и главный специалист ведомства.

Согласно приговору Центрального районного суда Сочи, бывший заместитель начальника управления строительства Андрей Хромых подписал акты о приемке работ по монтажу в строящемся перинатальном центре витражей площадью 1315 квадратных метров. При этом в действительности работы не велись, поскольку компания-подрядчик находилась в предбанкротном состоянии. Сумма причиненного ущерба составила 40 миллионов рублей, со ссылкой на управление ФСБ по Краснодарскому краю сообщил сегодня "Интерфакс".

Хромых приговорен к трем годам колонии общего режима и на три года лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Приговор вступил в законную силу, передали сегодня информацию пресс-службы УФСБ "Кубанские новости". Дата вынесения судом приговора в сообщении не указана.

Перинатальный центр в Сочи должны были сдать в эксплуатацию в 2017 году. Невыполнение подрядчиком своих обязательств вскрыл аудит, проведенный в июне 2017 года контрольно-счетной палатой Краснодарского края. По данным следствия, 200 миллионов рублей из бюджета, выделенные на строительство перинатального центра, были переведены на счета в Кубанский универсальный банк, который вскоре лишился лицензии. В связи с этим вице-губернатор Краснодарского края по строительству и архитектуре Юрий Гриценко был уволен со своего поста и заподозрен в превышении должностных полномочий.

По состоянию на 14.30 мск 27 мая, на сайте Центрального районного суда Сочи нет информации о приговоре Андрею Хромых, а на сайте администрации Краснодарского края нет комментариев относительно вердикта суда.

Примечание:

"Сотрудник мэрии Сочи обвинен в получении взятки", "Сотрудник мэрии Сочи оштрафован за получение взятки", "Разрешение на строительство фигурирующей в деле Вронского высотки выдал бывший вице-мэр Сочи, заявил главный архитектор Кубани".

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