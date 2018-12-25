25 декабря 2018, 19:44

Два чиновника обвинены в злоупотреблениях при строительстве сочинского медцентра

Передано в суд дело бывшего замглавы Управления строительства Краснодарского края и главного специалиста ведомства, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями при строительстве перинатального центра в Сочи.

"Кавказский узел" писал, что перинатальный центр в Сочи должны были сдать в эксплуатацию в 2017 году. В июне 2017 года контрольно-счетная палата Краснодарского края провела аудит, заявив по его итогам о невыполнении подрядчиком работ и завышении их стоимости.

По данным следствия, 200 миллионов рублей из бюджета, выделенные на строительство перинатального центра, были переведены на счета в Кубанский универсальный банк, который вскоре лишился лицензии. В связи с этим вице-губернатор Краснодарского края по строительству и архитектуре Юрий Гриценко был уволен со своего поста и заподозрен в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2016 году главный специалист отдела строительного контроля за объектами приоритетного направления подписал от имени Главного управления строительства Краснодарского края акт о приеме работ. При этом они были выполнены не целиком и по завышенной стоимости, и подрядчик необоснованно получил из бюджета более 287 миллионов рублей, утверждают следователи. Так, специалист знал о том, что подрядчик не только не устанавливал в здании витражи стоимостью 40 миллионов рублей, но и не закупал их, говорится в материалах дела.

Замглавы управления строительства также был осведомлен о том, что работы не выполнены, но подписал документы, полагает следствие. Дело направлено в Центральный районный суд Сочи, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Краснодарского края.

Обоим обвиняемым предъявлена статья о злоупотреблении должностными полномочиями. Главный специалист управления также обвинен в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, информировало сегодня на своем сайте управление Следственного комитете России по Краснодарскому краю. По статье о злоупотреблении полномочиями обвиняемым грозит до четырех лет заключения, а по статье о халатности - до полугода.

Комментариями обвиняемых "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Дело о коррупции в мэрии Сочи передано в суд", "Командир полка ГИБДД Сочи отстранен от должности после возбуждения дела о взяточничестве", "Сотрудник Ространснадзора в Краснодарском крае обвинен в получении взятки".

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