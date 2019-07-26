Число задержанных по делу о штурме парламента Грузии достигло 19

26 июля 2019, 23:59

Задержанные участники акции заподозрены в нападении на силовиков, сообщило сегодня МВД Грузии. То, что в числе 19 задержанных оказались Ника Мелия и Ираклий Окруашвили, свидетельствует о преследовании оппонентов власти, заявила оппозиция.

Как информировал "Кавказский узел", с 6 по 25 июля были задержаны 17 активистов, обвиненных в насилии во время протестов, которые Генпрокуратура Грузии квалифицировала как попытку свержения власти. Среди задержанных - депутат парламента Грузии Ника Мелия и лидер партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили.

Акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе и настаивают на отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Один из задержанных сегодня по делу о беспорядках 21 июня, 1993 года рождения, нападал на полицейских, а другой, 1976 года рождения, бил их резиновым ремнем, передал корреспондент "Кавказского узла" заявление МВД Грузии.

По статье об участии в групповом насилии задержанным грозит до шести лет заключения.