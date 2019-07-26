26 июля 2019, 23:59
Число задержанных по делу о штурме парламента Грузии достигло 19
Задержанные участники акции заподозрены в нападении на силовиков, сообщило сегодня МВД Грузии. То, что в числе 19 задержанных оказались Ника Мелия и Ираклий Окруашвили, свидетельствует о преследовании оппонентов власти, заявила оппозиция.
Как информировал "Кавказский узел", с 6 по 25 июля были задержаны 17 активистов, обвиненных в насилии во время протестов, которые Генпрокуратура Грузии квалифицировала как попытку свержения власти. Среди задержанных - депутат парламента Грузии Ника Мелия и лидер партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили.
Акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе и настаивают на отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии.
Один из задержанных сегодня по делу о беспорядках 21 июня, 1993 года рождения, нападал на полицейских, а другой, 1976 года рождения, бил их резиновым ремнем, передал корреспондент "Кавказского узла" заявление МВД Грузии.
По статье об участии в групповом насилии задержанным грозит до шести лет заключения.
Оппозиция осудила задержание Окруашвили
Задержание Окруашвили - это начало политических репрессий в Грузии, поскольку нет никаких оснований для его уголовного преследования, заявил лидер "Единого национального движения" Григол Вашадзе. Правительство хочет избавиться от тех голосов оппозиции, которые защищают нормальное развитие нашей страны", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Вашадзе, сказанные сегодня в эфире грузиноязычного телеканала "Рустави 2". С ним согласился и член Лейбористской партии Георгий Гугава, назвавший задержание Окруашвили "произвольным".
Инициатором задержания Окруашвили и Ники Мелии является лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, полагает лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе в эфире телеканала.
"Бидзина Иванишвили думает, что нейтрализуя политических оппонентов, задерживая или надевая на них браслеты, этим он продлит себе пребывание у власти. Но все это действует наоборот", - сказала член "Единого национального движения" Тина Бокучава в эфире Общественного вещателя.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал такую реакцию оппозиционеров на задержание Ираклия Окруашвили "дешевыми спекуляциями", а в подтверждение вины задержанного сослался на видео с митинга. "Элементарно на кадрах все это видно", - перевел корреспондент "Кавказского узла" его слова, сказанные в эфире телеканала.
Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".
Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа; источник: корреспонденты "Кавказского узла"