Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов переданы следователям

24 июля 2019, 17:04

Спасатели доставили тела погибших в Черекском районе альпинистов на площадку близ села Шалушка и передали их следственно-оперативной группе, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля в ущелье Укю в Черекском районе на высоте 4300 метров со скалы сорвались два альпиниста из Санкт-Петербурга. Проходившие мимо туристы сообщили спасателям, что альпинисты лежат "без признаков жизни". Спасатели приостанавливали поисково-спасательные работы в связи с непогодой, однако затем продолжили их и нашли тела погибших. 22 июля тела погибших были спущены на высоту 3800 метров, но эвакуация была приостановлена до улучшения погодных условий.

Сегодня днем спасатели на вертолете Heliaction спустили тела погибших альпинистов на площадку близ села Шалушка в Черекском районе. "Тела альпинистов передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - сообщило сегодня ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.