22 июля 2019, 20:01

Эвакуация тел альпинистов в горах Кабардино-Балкарии приостановлена

Спасатели спустили тела погибших альпинистов на высоту 3800 метров в горах Кабардино-Балкарии и решили дождаться улучшения погодных условий, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля в ущелье Укю в Черекском районе на высоте 4300 метров со скалы сорвались два альпиниста из Санкт-Петербурга. Проходившие мимо туристы сообщили спасателям, что альпинисты лежат "без признаков жизни". Спасатели приостанавливали поисково-спасательные работы в связи с непогодой, однако затем продолжили их и нашли тела погибших.

"По состоянию на 16:00 (мск) поисково-спасательные работы в ущелье Укю приостановлены. Тела погибших альпинистов спустили на высоту 3800 метров. Сложный рельеф местности (крутизна склона) в условиях камнепада, а также плохие погодные условия не позволяют спасателям спустить тела альпинистов. Работы с привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" планируют возобновить при улучшении погодных условий", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

К эвакуации тел погибших привлечены шесть спасателей, проинформировало ведомство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Черекского района - поселке Кашхатау - без осадков, температура воздуха составляет +26 градусов, скорость ветра - до 4 метров в секунду. Ночью осадков также не ожидается, температура снизится до +20, скорость ветра - до 3 метров в секунду. 23 июля температура составит +21, ветер усилится до 4 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Туристка пострадала при жесткой посадке на параплане в Кабардино-Балкарии", "Парашютист пострадал в горах Кабардино-Балкарии", "Власти заявили о росте турпотока на фоне сообщений об очередях на Эльбрусе".

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