22 июля 2019, 15:03
Спасатели нашли тела альпинистов в горах Кабардино-Балкарии
Тела двух погибших в Черекском районе альпинистов из Санкт-Петербурга спасатели эвакуируют вертолетом, сообщили в МЧС.
Как писал "Кавказский узел", 21 июля в ущелье Укю в Черекском районе на высоте 4300 метров со скалы сорвались два альпиниста из Санкт-Петербурга. Проходившие мимо туристы сообщили спасателям, что альпинисты лежат "без признаков жизни". Сегодня спасатели заявили, что было решено продолжить поиски альпинистов после улучшения погоды.
Спасатели обнаружили альпинистов на склоне горы Урал "без признаков жизни", тела погибших альпинистов спустили на высоту 3800 метров, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте кабардино-балкарского управления МЧС. Погибших альпинистов эвакуируют на вертолете.
На месте происшествия работают шесть спасателей из группы Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, отмечает сегодня РИА "Кабардино-Балкария".
"Туристка пострадала при жесткой посадке на параплане в Кабардино-Балкарии", "Парашютист пострадал в горах Кабардино-Балкарии", "Власти заявили о росте турпотока на фоне сообщений об очередях на Эльбрусе".
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